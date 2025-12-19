Schmusekater sehnt sich nach einem Zuhause: Tierretter sicher - "Er wäre längst vermittelt, wenn ..."

Bergheim - Kater Felix lebt nun schon ein Weilchen im Tierheim Bergheim bei Köln , dabei würde der zutrauliche Vierbeiner viel lieber in ein richtiges Zuhause bei liebevollen Menschen einziehen. Ob es nun endlich mit der Vermittlung des Schmusetigers klappt?

Das Tierheim Bergheim ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause für Kater Felix. Der Vierbeiner ist sehr verschmust und anhänglich. © Tierheim Bergheim/Website

Eigentlich bringt Felix nämlich die allerbesten Voraussetzungen mit, um seine potenziellen neuen Besitzer im Nullkommanichts um die Pfote zu wickeln.

Wie seine Pfleger auf der Tierheim-Website schilderten, ist der Vierbeiner ein wahrer Goldschatz und wurde als "sehr lieber, anhänglicher und verschmuster Kater" beschrieben, der über jede streichelnde Hand dankbar ist.

Der Stubentiger war demnach vor einiger Zeit als Fundtier in der Einrichtung gelandet und wurde auf ein Alter von etwa drei Jahren geschätzt. Beim Check-up der Fellnase kam jedoch noch eine andere Sache ans Licht: Felix ist FIV positiv (umgangssprachlich auch "Katzen-AIDS" genannt), was leider viele Leute davon abschreckt, dem Kater eine Chance zu geben.

"Er wäre sicherlich längst vermittelt, wenn er nicht FIV-positiv wäre", waren sich die Tierretter sicher, denn Felix ist putzmunter und wird durch die Erkrankung kein bisschen beeinträchtigt. "Bei den meisten Katzen verläuft FIV unauffällig, sie sind nur Träger des Virus", erklärte das Tierheim.