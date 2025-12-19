Schmusekater sehnt sich nach einem Zuhause: Tierretter sicher - "Er wäre längst vermittelt, wenn ..."
Bergheim - Kater Felix lebt nun schon ein Weilchen im Tierheim Bergheim bei Köln, dabei würde der zutrauliche Vierbeiner viel lieber in ein richtiges Zuhause bei liebevollen Menschen einziehen. Ob es nun endlich mit der Vermittlung des Schmusetigers klappt?
Eigentlich bringt Felix nämlich die allerbesten Voraussetzungen mit, um seine potenziellen neuen Besitzer im Nullkommanichts um die Pfote zu wickeln.
Wie seine Pfleger auf der Tierheim-Website schilderten, ist der Vierbeiner ein wahrer Goldschatz und wurde als "sehr lieber, anhänglicher und verschmuster Kater" beschrieben, der über jede streichelnde Hand dankbar ist.
Der Stubentiger war demnach vor einiger Zeit als Fundtier in der Einrichtung gelandet und wurde auf ein Alter von etwa drei Jahren geschätzt. Beim Check-up der Fellnase kam jedoch noch eine andere Sache ans Licht: Felix ist FIV positiv (umgangssprachlich auch "Katzen-AIDS" genannt), was leider viele Leute davon abschreckt, dem Kater eine Chance zu geben.
"Er wäre sicherlich längst vermittelt, wenn er nicht FIV-positiv wäre", waren sich die Tierretter sicher, denn Felix ist putzmunter und wird durch die Erkrankung kein bisschen beeinträchtigt. "Bei den meisten Katzen verläuft FIV unauffällig, sie sind nur Träger des Virus", erklärte das Tierheim.
Kater Felix träumt von einem liebevollen Zuhause bei netten Katzenfreunden
Die Pfleger der verschmusten Samtpfote hoffen daher sehr, dass Felix nun bald ein passendes Zuhause bei lieben Menschen findet, die "viel Zeit für ihn haben, auf denen er herumklettern und auf deren Schoß er schlafen" darf.
Der Vierbeiner braucht demnach viel Körperkontakt und möchte bestimmt auch mit ins Bett, wie die Tierretter außerdem informierten.
Darüber hinaus wünscht ihr Schützling sich eine Wohnung mit gesichertem Balkon.
Wer den schönen Kater kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Felix gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
