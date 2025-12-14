Katze ruft immer wieder nach Besitzern: Der Grund bringt so viele zum Lachen
Miami (Florida/USA) - Süßer geht es kaum: Der kleine Kater Fred möchte einfach immer dabei sein - ganz egal, was seine Besitzer auch gerade machen.
In einem Video, das derzeit auf TikTok für Begeisterung sorgt, sieht man die Fellnase auf einem Hocker sitzen und leise mauzen. Der Grund: Sein Lieblingsmensch Corey Moriarty steht in der Köche und schwingt den Kochlöffel - allerdings ohne dem Tier dabei Beachtung zu schenken.
Fred kann das nicht auf sich sitzen lassen. Und so mauzt er wieder und wieder, um auf sich aufmerksam zu machen.
Sein Besitzer kann daraufhin nur lachen. "Was ist los, Fred?", wendet er sich an den Frechdachs, bevor er ihn vom Hocker hebt und sich auf die Schulter setzt.
"Du kannst mir beim Kochen helfen, komm mit."
Und tatsächlich: Kurz darauf steht der junge Mann wieder am Herd und rührt in einem Topf, während es sich Fred auf seiner Schulter gemütlich gemacht hat - und dabei voller Neugierde zuschaut.
Im Hintergrund läuft das Lied "Le Festin", der Soundtrack des Disneyfilms "Ratatouille", in dem ein Mann beim Kochen von einer Ratte unterstützt wird.
Ein Nagetier ist Fred zwar nicht - aber ein kleiner Koch alle mal. Das finden auch seine Besitzer. So heißt es in der Caption des Videos: "Sein eigener, kleiner Sous Chef!"
Auf TikTok begeistert Kater Fred mit seiner Liebe für das Kochen
Kater teilt sich seine Lieblingsmenschen mit fünf weiteren Tieren
Dass die Katze regelrecht um die Aufmerksamkeit ihrer Besitzer zu betteln scheint, ist vermutlich auch kein Wunder.
Schließlich ist Fred nur eines von insgesamt sechs Haustieren, die seine Lieblingsmenschen ihr Eigen nennen dürfen.
So gehören zu der Familie neben dem Kater noch ein weiterer Artgenosse sowie zwei Golden Retriever und zwei Huskys.
Eins steht fest: Langweilig wird es im Hause Moriarty nie. Und das auch ohne die Kochkünste der Samtpfote.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/imbluethesiberiann