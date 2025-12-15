Frau wartet auf Paket: Als sie sieht, was Lieferant mit ihren Katzen macht, schmilzt ihr Herz
Wenatchee (Washington) - Sie wollte nur ihr Paket, er bloß kurz die Katzen streicheln: Doch bekommen haben beide so viel mehr.
Dank ihrer Türkamera konnte Jenny Stafsholt, die in ihrem Haus in Wenatchee (Washington) lebt, im Nachhinein sehen, dass ihr Lieferant nicht nur das Paket abgestellt hatte. Auch ihre drei Katzen Sam, Rip und Eli waren in dem Video präsent.
Dank eines Facebook-Postings vom Nikolaustag kann sich inzwischen jeder das Video ansehen. Darin wirbeln die drei Samtpfoten um den jungen Lieferanten herum, der sich auf dem Treppenabsatz erst einmal eine Pause gönnt.
Das nutzen die Fellnasen aus, um ihm näher zu kommen. Der Mann fackelt daraufhin nicht lange, verteilt ein paar liebevolle Streicheleinheiten.
Das Video geht aber nicht nur Jenny Stafsholt ans Herz, sondern auch vielen Facebook-Usern. Deshalb hat The Dodo vor ein paar Tagen mit der Katzenbesitzerin gesprochen.
Facebook-Video zeigt den süßen Moment mit den Katzen und dem Lieferanten
Sie sei gerührt gewesen, erzählte sie dem Tiermagazin. "Es war ein wunderschöner Austausch festlicher Energie", fügte die US-Amerikanerin hinzu.
Zum Glück gelang es The Dodo auch, den Lieferanten zu erreichen. "Ich bin ein großer Tierfreund", sagte der Amazon-Mitarbeiter Kade Parson gegenüber dem Magazin.
"Wenn eine Katze oder ein Hund vorbeikommt, um Hallo zu sagen, und ich zehn Sekunden Zeit zwischen zwei Stopps habe, streichle ich sie natürlich oder rufe ihnen schnell ein 'Braver Junge/Braves Mädchen' zu. Ehrlich gesagt, diese kurzen Begegnungen von fünf bis zehn Sekunden gehören zu den schönsten Dingen an meinem Job", erklärte der Tierfreund.
Diese Tierliebe hat Parson inzwischen sogar ein kleines Stück Ruhm eingebracht. Denn neben The Dodo haben in den vergangenen Tagen auch noch andere US-Medien über ihn berichtet, darunter sogar People.
Nicht schlecht, dafür, dass er eigentlich nur die lieben Katzen streicheln wollte.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Jenny Stafsholt