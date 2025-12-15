Frau wartet auf Paket: Als sie sieht, was Lieferant mit ihren Katzen macht, schmilzt ihr Herz

Wenatchee (Washington) - Sie wollte nur ihr Paket, er bloß kurz die Katzen streicheln: Doch bekommen haben beide so viel mehr.

Der Paketmann Kade Parson wird bei seiner Ankunft von den Katzen begrüßt. © Facebook/Screenshot/Jenny Stafsholt

Dank ihrer Türkamera konnte Jenny Stafsholt, die in ihrem Haus in Wenatchee (Washington) lebt, im Nachhinein sehen, dass ihr Lieferant nicht nur das Paket abgestellt hatte. Auch ihre drei Katzen Sam, Rip und Eli waren in dem Video präsent.

Dank eines Facebook-Postings vom Nikolaustag kann sich inzwischen jeder das Video ansehen. Darin wirbeln die drei Samtpfoten um den jungen Lieferanten herum, der sich auf dem Treppenabsatz erst einmal eine Pause gönnt.

Das nutzen die Fellnasen aus, um ihm näher zu kommen. Der Mann fackelt daraufhin nicht lange, verteilt ein paar liebevolle Streicheleinheiten.

Das Video geht aber nicht nur Jenny Stafsholt ans Herz, sondern auch vielen Facebook-Usern. Deshalb hat The Dodo vor ein paar Tagen mit der Katzenbesitzerin gesprochen.