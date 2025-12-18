Drama in Tierarztpraxis: Katze stürzt vom Schrank, Mitarbeiter reagiert blitzschnell

Nebraska (USA) - Was wie ein ganz normaler Arbeitstag in einer Tierklinik begann, sorgte plötzlich für Herzklopfen bei den Mitarbeitern. Eine Überwachungskamera hielt den unerwarteten Moment auf Video fest.

Kätzchen Nellie stürzte vor den Augen der Mitarbeiter plötzlich in die Tiefe. © TikTok/completelycatclinic

Wie in einem viralen Video auf dem TikTok-Kanal "completelycatclinic" zu sehen ist, reagierte ein Mitarbeiter blitzschnell, drehte sich auf seinem Stuhl herum und fing eine dreifarbige Katze mitten in der Luft auf.

Die Samtpfote namens Nellie hatte es sich auf den Regalen der ausschließlich auf Katzen spezialisierten Praxis gemütlich gemacht. Während einer Mitarbeiterversammlung wollte sie offenbar herunterklettern - und verlor dabei den Halt.

"Der Kollege hatte definitiv Superhelden-Reflexe", sagte Mitarbeiterin Shelby Lanning gegenüber Newsweek. Der turbulente Clip zog zahlreiche Katzenfans aus aller Welt an.

Was für Außenstehende ein Schockmoment sein mag, ist für das Team der Tierarztpraxis fast schon Alltag - denn Nellie ist bekannt für ihre Eskapaden. Die fünf Jahre alte Calico-Katze gilt als frech, verschmust und voller Persönlichkeit.

Nellie kam erst vor Kurzem in die Klinik, nachdem ihr vorheriger Besitzer verstorben war. Ein Angehöriger suchte daraufhin einen sicheren Ort für die Katze. Die Praxis zögerte keine Sekunde und nahm Nellie bei sich auf.