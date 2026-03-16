Schülerin findet Kätzchen in Müllcontainer: Was sie dann macht, lässt Herzen schmelzen
USA - Für Vanessa Crowley (21) aus den Vereinigten Staaten war es ein Tag wie jeder andere auch, als sie plötzlich ein komisches Geräusch aus dem Müllcontainer ihres Wohnhauses bemerkte. Dass die Schülerin dabei auf eine ausgesetzte Katze stößt, damit hätte sie nicht gerechnet.
Vor rund drei Jahren war die 21-Jährige mit ihrem Bruder unterwegs, als die beiden ein leises Geräusch hörten. Zuerst scherzten sie noch und vermuteten ein Eichhörnchen, das sich in einen Container verirrt hatte - doch dem war nicht so.
"Mein Bruder warf einen Blick hinein, fuhr erschrocken zurück und rief: Da ist eine Katze drin", verriet Vanessa erstmals gegenüber PEOPLE. Die Geschwister zögerten keine Sekunde und kontaktierten sofort einige Familienmitglieder, darunter Vanessas Freund.
"Wir haben ihr eine Dose Thunfisch hingestellt, weil sie hungrig aussah. Mein Freund saß dann eine Weile im Müllcontainer und fütterte sie mit Thunfisch aus seinem Handschuh, um ihr Vertrauen zu gewinnen", erklärte die Schülerin.
Nur wenige Minuten später stand die Fellnase auf, "umkreiste" Vanessas Freund und sprang in die von ihm mitgebrachte Transportbox. Nachdem der Vierbeiner ordentlich verstaut war, rief die 21-Jährige ihren Chef, Besitzer eines Katzencafés, an und schilderte ihm ihren Fund.
"Er meinte, wenn ich sie vorbeibrächte, könnte einer der Tierarzthelfer oder Tiermedizinstudenten sie untersuchen und nach Gewicht, Alter, Zecken, Flöhen usw. schauen", fuhr sie fort.
Die Mediziner stellten fest, dass das zwei bis vier Monate alte Kätzchen Sonnenbrand an den Ohren hatte. Vanessa nahm die schwarze Fellnase auf und taufte ihn "Spooky".
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
Spooky musste sich nach ihrem Fund einigen medizinischen Behandlungen unterziehen
Über einen Monat versuchte Vanessa den Besitzer von Spooky ausfindig zu machen - jedoch ohne Erfolg. Schlussendlich adoptierte die Schülerin das Waisen-Kätzchen. Nun hatte die schwarze Fellnase ein warmes und kuschliges Zuhause. Doch: So ganz fit war Spooky nach der medizinischen Untersuchung noch nicht.
"Als wir sie fanden, war sie praktisch voller Spulwürmer: Die Katze musste einige Medikamentenbehandlungen über sich ergehen lassen, aber jetzt ist sie kerngesund", sagte Vanessa im Interview.
Auf TikTok teilte die 21-Jährige bereits zahlreiche Bilder sowie Videos von Spooky und machte damit auf das grausame Schicksal ihrer Katze aufmerksam.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/TikTok/nessuko