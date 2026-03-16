Schülerin findet Kätzchen in Müllcontainer: Was sie dann macht, lässt Herzen schmelzen

USA - Für Vanessa Crowley (21) aus den Vereinigten Staaten war es ein Tag wie jeder andere auch, als sie plötzlich ein komisches Geräusch aus dem Müllcontainer ihres Wohnhauses bemerkte. Dass die Schülerin dabei auf eine ausgesetzte Katze stößt, damit hätte sie nicht gerechnet.

Die schwarze Fellnase Spooky war offenbar in den Müllcontainer gefallen und schaffte es aus eigener Kraft nicht mehr hinaus. © Fotomontage/Screenshot/TikTok/nessuko

Vor rund drei Jahren war die 21-Jährige mit ihrem Bruder unterwegs, als die beiden ein leises Geräusch hörten. Zuerst scherzten sie noch und vermuteten ein Eichhörnchen, das sich in einen Container verirrt hatte - doch dem war nicht so.

"Mein Bruder warf einen Blick hinein, fuhr erschrocken zurück und rief: Da ist eine Katze drin", verriet Vanessa erstmals gegenüber PEOPLE. Die Geschwister zögerten keine Sekunde und kontaktierten sofort einige Familienmitglieder, darunter Vanessas Freund.

"Wir haben ihr eine Dose Thunfisch hingestellt, weil sie hungrig aussah. Mein Freund saß dann eine Weile im Müllcontainer und fütterte sie mit Thunfisch aus seinem Handschuh, um ihr Vertrauen zu gewinnen", erklärte die Schülerin.

Nur wenige Minuten später stand die Fellnase auf, "umkreiste" Vanessas Freund und sprang in die von ihm mitgebrachte Transportbox. Nachdem der Vierbeiner ordentlich verstaut war, rief die 21-Jährige ihren Chef, Besitzer eines Katzencafés, an und schilderte ihm ihren Fund.

"Er meinte, wenn ich sie vorbeibrächte, könnte einer der Tierarzthelfer oder Tiermedizinstudenten sie untersuchen und nach Gewicht, Alter, Zecken, Flöhen usw. schauen", fuhr sie fort.

Die Mediziner stellten fest, dass das zwei bis vier Monate alte Kätzchen Sonnenbrand an den Ohren hatte. Vanessa nahm die schwarze Fellnase auf und taufte ihn "Spooky".