Schwieriger Start ins Leben: Jetzt hofft Moritz auf ein warmes Körbchen

Großröhrsdorf (Sachsen) - Jungkater Moritz ist aktuell noch im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf. Höchste Zeit, dass sich das ändert!

Zunächst waren Moritz und seine Geschwister auf sich allein gestellt. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, hatte der drei Monate alte Kater Moritz keinen leichten Start ins Leben.

Zusammen mit seinen vier Geschwistern wurde er im November auf einem Dachboden gefunden. Von der Mutterkatze fehlte jede Spur - die Kätzchen waren völlig auf sich allein gestellt.

Die winzigen Fellknäuel machten mit herzzerreißendem Miauen in der Scheune einer älteren Dame auf ihre Not aufmerksam.

Zum Glück wurden sie rechtzeitig von einem Pflegedienst entdeckt und in Sicherheit gebracht.