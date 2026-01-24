Schwieriger Start ins Leben: Jetzt hofft Moritz auf ein warmes Körbchen

Von Isabel Klemt

Großröhrsdorf (Sachsen) - Jungkater Moritz ist aktuell noch im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf. Höchste Zeit, dass sich das ändert!

Zunächst waren Moritz und seine Geschwister auf sich allein gestellt.  © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, hatte der drei Monate alte Kater Moritz keinen leichten Start ins Leben.

Zusammen mit seinen vier Geschwistern wurde er im November auf einem Dachboden gefunden. Von der Mutterkatze fehlte jede Spur - die Kätzchen waren völlig auf sich allein gestellt.

Die winzigen Fellknäuel machten mit herzzerreißendem Miauen in der Scheune einer älteren Dame auf ihre Not aufmerksam.

Zum Glück wurden sie rechtzeitig von einem Pflegedienst entdeckt und in Sicherheit gebracht.

Moritz war erst wenige Wochen alt, als man ihn und seine Geschwister fand.  © tierhoffnung.de
Moritz ist sehr menschenbezogen

Kater Moritz sehnt sich nach einem eigenen Zuhause, in dem er geliebt wird.  © tierhoffnung.de

Die ersten Lebenswochen durfte Moritz in einer liebevollen Pflegefamilie verbringen. Dort sammelte er schnell viele positive Erfahrungen mit Menschen und lernte, Vertrauen zu fassen.

Seitdem ist Moritz äußerst menschenbezogen, sehr verschmust und sucht aktiv Nähe, um sich seine Streicheleinheiten abzuholen. Außerdem liebt er es zu toben und Neues zu entdecken und sorgt mit seiner fröhlichen Energie garantiert für gute Laune.

Für Moritz wünscht sich das Tierheim ein Zuhause in reiner Wohnungshaltung. Zudem wird er nicht in Einzelhaltung vermittelt.

Weitere Informationen zu Moritz gibt es auf der Website des Tierheims.

Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de

