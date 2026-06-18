Sie gibt's nur im Doppelpack: Kiri und Kiwi suchen ein Zuhause!

Wurzen - Die beiden Katzenschwestern Kiwi und Kiri hoffen im Tierheim Wurzen (Landkreis Leipzig ) auf eine gemeinsame Zukunft in Freiheit.

Kiwi und Kiri sind auf Herrchen- und Frauchen-Suche. © Tierheim Wurzen

Im Alter von nur drei Monaten gelangten Kiwi und Kiri im Januar dieses Jahres in die Obhut des Tierheims. Und eines steht laut der Pfleger fest: Die beiden sind ein Herz und eine Seele und sollen keinesfalls getrennt werden.

Die Katzen werden als äußerst neugierig und verspielt, aber auch durchaus kuschelbedürftig beschrieben. Haben sie einen Menschen ins Herz geschlossen, suchen sie oft seine Nähe.

"Die beiden stecken voller Lebensfreude, sind aufgeschlossen, aktiv und möchten ihre Welt entdecken", so das Tierheim auf Facebook.

In ihrem zukünftigen Zuhause soll das Duo deshalb auch unbedingt die Möglichkeit auf Freigang erhalten.