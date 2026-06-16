Zustand drastisch verschlechtert: Tierschützer kämpfen um Leben von Baby-Katze "Pünktchen"

Dipperz - Der Zustand von Baby-Katze Pünktchen, die kürzlich mit der etwas älteren Katze Lina als Neuzugänge zu den Tierschützern des Vereins "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" im hessischen Dipperz kam, hat sich leider dramatisch verschlechtert

Entzündete Augen, 40 Grad Fieber. Baby-Katze Pünktchen ist schwer krank. © Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Denn während es Lina - von ihrer Pflegemama liebevoll "Herzilein" genannt - langsam besser geht, bekam Pünktchen heftigen Katzenschnupfen, hat stark entzündete Augen, 40 Grad Fieber, ist todkrank.

"Eigentlich sollte sie spielen, toben, die Welt entdecken und uns mit ihren Flausen den letzten Nerv rauben", sagt die Vereinsvorsitzende Anke Hofmann im Gespräch mit TAG24. "Stattdessen kämpft ihr kleiner Körper gerade jeden Tag ums Durchhalten."

Und was Anke in diesem Zusammenhang sehr ärgert: Das schwere Schicksal, welches Pünktchen mit so vielen anderen sozusagen auf der Straße geborenen Tieren teilt, wäre durchaus zu vermeiden.

"Kastrationen würden verhindern, dass immer wieder Kitten geboren werden, die krank, geschwächt und viel zu spät Hilfe bekommen", sagt sie. "Doch die Leidtragenden sind am Ende immer die Kleinsten."