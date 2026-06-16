Zustand drastisch verschlechtert: Tierschützer kämpfen um Leben von Baby-Katze "Pünktchen"
Dipperz - Der Zustand von Baby-Katze Pünktchen, die kürzlich mit der etwas älteren Katze Lina als Neuzugänge zu den Tierschützern des Vereins "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" im hessischen Dipperz kam, hat sich leider dramatisch verschlechtert
Denn während es Lina - von ihrer Pflegemama liebevoll "Herzilein" genannt - langsam besser geht, bekam Pünktchen heftigen Katzenschnupfen, hat stark entzündete Augen, 40 Grad Fieber, ist todkrank.
"Eigentlich sollte sie spielen, toben, die Welt entdecken und uns mit ihren Flausen den letzten Nerv rauben", sagt die Vereinsvorsitzende Anke Hofmann im Gespräch mit TAG24. "Stattdessen kämpft ihr kleiner Körper gerade jeden Tag ums Durchhalten."
Und was Anke in diesem Zusammenhang sehr ärgert: Das schwere Schicksal, welches Pünktchen mit so vielen anderen sozusagen auf der Straße geborenen Tieren teilt, wäre durchaus zu vermeiden.
"Kastrationen würden verhindern, dass immer wieder Kitten geboren werden, die krank, geschwächt und viel zu spät Hilfe bekommen", sagt sie. "Doch die Leidtragenden sind am Ende immer die Kleinsten."
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"Bitte drückt unserer kleinen Kämpferin die Daumen", sagt Tierschützerin Anke
Und die Tiere sterben eben einen frühen Tod oder landen - wenn sie Glück haben - bei Tierschützern wie Anke und ihrem Verein, die sich dann um diese kümmern.
Dass dabei immense Kosten anfallen, ist natürlich klar und schwer zu stemmen für einen auf Spenden angewiesenen Verein wie die "Babyklappe für Welpen und Kitten." Aber Anke und ihre Mitstreiter und Unterstützer wollen trotz aller Schwierigkeiten auch bei Pünktchen wieder alles geben, um dem Kätzchen zu helfen, betont die Vorsitzende.
"Bitte drückt unserer kleinen Kämpferin die Daumen" appelliert sie an alle Tierfreundinnen und Tierfreunde.
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Oder habt Ihr noch Fragen an Anke, möchtet einfach gerne mal mit ihr reden? Sie steht Euch telefonisch (0152/06925144) oder per WhatsApp zur Verfügung. "Und jedes liebe Wort hilft uns, weiterzumachen", sagt sie.
Weitere Informationen erhaltet Ihr zudem auf der Webseite des Vereins.
Titelfoto: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.