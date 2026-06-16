Zustand drastisch verschlechtert: Tierschützer kämpfen um Leben von Baby-Katze "Pünktchen"

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Die Tierschützer des Vereins "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" kämpfen um das Leben der todkranken Baby-Katze "Pünktchen".

Von Marc Thomé

Dipperz - Der Zustand von Baby-Katze Pünktchen, die kürzlich mit der etwas älteren Katze Lina als Neuzugänge zu den Tierschützern des Vereins "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" im hessischen Dipperz kam, hat sich leider dramatisch verschlechtert

Entzündete Augen, 40 Grad Fieber. Baby-Katze Pünktchen ist schwer krank.
Entzündete Augen, 40 Grad Fieber. Baby-Katze Pünktchen ist schwer krank.  © Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Denn während es Lina - von ihrer Pflegemama liebevoll "Herzilein" genannt - langsam besser geht, bekam Pünktchen heftigen Katzenschnupfen, hat stark entzündete Augen, 40 Grad Fieber, ist todkrank.

"Eigentlich sollte sie spielen, toben, die Welt entdecken und uns mit ihren Flausen den letzten Nerv rauben", sagt die Vereinsvorsitzende Anke Hofmann im Gespräch mit TAG24. "Stattdessen kämpft ihr kleiner Körper gerade jeden Tag ums Durchhalten."

Und was Anke in diesem Zusammenhang sehr ärgert: Das schwere Schicksal, welches Pünktchen mit so vielen anderen sozusagen auf der Straße geborenen Tieren teilt, wäre durchaus zu vermeiden.

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"Kastrationen würden verhindern, dass immer wieder Kitten geboren werden, die krank, geschwächt und viel zu spät Hilfe bekommen", sagt sie. "Doch die Leidtragenden sind am Ende immer die Kleinsten."

Katze Lina war das eigentliche "Notfellchen" der beiden Neuzugänge, doch ihr geht es langsam besser.
Katze Lina war das eigentliche "Notfellchen" der beiden Neuzugänge, doch ihr geht es langsam besser.  © Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.
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"Bitte drückt unserer kleinen Kämpferin die Daumen", sagt Tierschützerin Anke

Bei ihrer Ankunft sah "Pünktchen" noch so aus. Doch dann verschlechterte sich ihr Zustand drastisch.
Bei ihrer Ankunft sah "Pünktchen" noch so aus. Doch dann verschlechterte sich ihr Zustand drastisch.  © Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Und die Tiere sterben eben einen frühen Tod oder landen - wenn sie Glück haben - bei Tierschützern wie Anke und ihrem Verein, die sich dann um diese kümmern.

Dass dabei immense Kosten anfallen, ist natürlich klar und schwer zu stemmen für einen auf Spenden angewiesenen Verein wie die "Babyklappe für Welpen und Kitten." Aber Anke und ihre Mitstreiter und Unterstützer wollen trotz aller Schwierigkeiten auch bei Pünktchen wieder alles geben, um dem Kätzchen zu helfen, betont die Vorsitzende.

"Bitte drückt unserer kleinen Kämpferin die Daumen" appelliert sie an alle Tierfreundinnen und Tierfreunde.

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Wenn ihr Anke unterstützen wollt, dann teilt gerne diesen Artikel oder Ankes Posts auf Facebook. Spenden könnt Ihr zudem an das Konto DE75 5306 2350 0000 0738 65 oder per PayPal.

Anke Hofmann ist die erste Vorsitzende des Vereins und steckt all ihre Energie in das Wohl ihrer "Notfellchen".
Anke Hofmann ist die erste Vorsitzende des Vereins und steckt all ihre Energie in das Wohl ihrer "Notfellchen".  © privat
Der Verein "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e. V." kümmert sich um notleidende kleine Hunde und Katzen, die sonst keine Chance hätten.
Der Verein "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e. V." kümmert sich um notleidende kleine Hunde und Katzen, die sonst keine Chance hätten.  © Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Oder habt Ihr noch Fragen an Anke, möchtet einfach gerne mal mit ihr reden? Sie steht Euch telefonisch (0152/06925144) oder per WhatsApp zur Verfügung. "Und jedes liebe Wort hilft uns, weiterzumachen", sagt sie.

Weitere Informationen erhaltet Ihr zudem auf der Webseite des Vereins.

Titelfoto: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

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