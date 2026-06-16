Katze nach Brand auf Bauernhof spurlos verschwunden: Als man sie findet, bleibt Besitzern das Herz stehen
Tobermory (Kanada) - Eine Farmbesitzerin erlebte vor Kurzem einen Albtraum: Mitten in der Nacht wurde sie durch ein Feuer aus dem Schlaf gerissen, was auf ihrem Bauernhof loderte. Die Flammen zerstörten ein komplettes Gebäude und töteten ein Tier. Nach dem Brand fehlte von der Hofkatze "Beth" jede Spur. Als die Samtpfote wiederauftauchte, erkannte ihr Besitzer sie kaum wieder.
Laurel Ysebaert wird die Nacht auf den 1. März wohl niemals vergessen: "Heute Morgen ist unsere Scheune in Flammen aufgegangen und bis auf die Grundmauern abgebrannt", schrieb sie damals auf Instagram. Weder sie noch ihre Familie wurden verletzt, allerdings überlebte ein neugeborenes Kalb den Vorfall nicht.
Neben all dem materiellen Schaden und der hohen psychischen Belastung musste Laurel zunächst auch um ihre geliebte Katze Beth bangen, die während des Feuers verschwand. "Ich erinnere mich, ihren Schatten vom Feuer weglaufen gesehen zu haben, deshalb war ich mir sicher, dass sie es geschafft hatte und sich irgendwo versteckt hielt", so die Kanaderin.
Wenige Stunden später sah ihr Mann dann eine vermeintlich fremde Katze über den Hof in Tobermory huschen. "Er sagte, dass eine fremde Katze im Garten krank aussah und es nicht Beth sein konnte, da diese Katze orange war", erinnert sich Laurel. "Aber es war Beth."
Ihr Mann hatte den Vierbeiner nicht wiedererkannt, da die Flammen ihn völlig entstellt hatten. "Sie sah aus, als wäre sie buchstäblich durchs Feuer gerannt – die Schnurrhaare waren weg, das Gesicht kahl und geschwollen, die Ohren verkohlt, ihr strahlend weißes Fell orange versengt, alle vier Pfoten verbrannt", schreibt Beths Besitzerin. "Sie sah schrecklich aus."
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Katze überlebt Feuer und kämpft sich ins Leben zurück
Beim Tierarzt, wo Laurel die Samtpfote sofort hinbrachte, befürchtete man das Schlimmste, doch Beth sollte alle überraschen.
Abgesehen von den äußerlichen Verletzungen ging es ihr tatsächlich gut. Der Tierarzt verschrieb ihr ein spezielles Bad, Antibiotika und Schmerzmittel. Zudem durfte sie vorerst nicht aus dem Haus, bis ihre Tatzen verheilt waren.
Drei Monate sollte es dauern, bis sich Beth vollständig erholt hatte. Die Verwandlung, die sie in dieser Zeit durchmachte, ist beachtlich: In einem Vorher-Nachher-Video auf TikTok zeigt Lauren den heftigen Unterschied. Das Fell der Katze hat sich in den Wochen erholt und erstrahlt nun wieder in Schwarz-Weiß, ihre Schnurrhaare wuchsen nach und Beth scheint wieder die Alte zu sein.
Auch wenn die Freude über Beths Heilung riesig ist, ist der Schmerz über die verlorene Scheune groß. Laut Laurel befanden sich im Gebäude der Wasser- und Strom-Anschluss und wichtiges Material, was täglich auf dem Hof gebraucht wird.
Am Schlimmsten sei aber der Verlust des kleinen Kalbs: "Piper, es tut mir so leid, dass wir dich nicht retten konnten 🕊️❤️🩹", schreibt die Kanadierin in einem anderen Beitrag.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/laurelysebaert