Katze nach Brand auf Bauernhof spurlos verschwunden: Als man sie findet, bleibt Besitzern das Herz stehen

Tobermory (Kanada) - Eine Farmbesitzerin erlebte vor Kurzem einen Albtraum: Mitten in der Nacht wurde sie durch ein Feuer aus dem Schlaf gerissen, was auf ihrem Bauernhof loderte. Die Flammen zerstörten ein komplettes Gebäude und töteten ein Tier. Nach dem Brand fehlte von der Hofkatze "Beth" jede Spur. Als die Samtpfote wiederauftauchte, erkannte ihr Besitzer sie kaum wieder.

Stallkatze "Beth" war bei einem Feuer völlig entstellt worden. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/laurelysebaert

Laurel Ysebaert wird die Nacht auf den 1. März wohl niemals vergessen: "Heute Morgen ist unsere Scheune in Flammen aufgegangen und bis auf die Grundmauern abgebrannt", schrieb sie damals auf Instagram. Weder sie noch ihre Familie wurden verletzt, allerdings überlebte ein neugeborenes Kalb den Vorfall nicht.

Neben all dem materiellen Schaden und der hohen psychischen Belastung musste Laurel zunächst auch um ihre geliebte Katze Beth bangen, die während des Feuers verschwand. "Ich erinnere mich, ihren Schatten vom Feuer weglaufen gesehen zu haben, deshalb war ich mir sicher, dass sie es geschafft hatte und sich irgendwo versteckt hielt", so die Kanaderin.

Wenige Stunden später sah ihr Mann dann eine vermeintlich fremde Katze über den Hof in Tobermory huschen. "Er sagte, dass eine fremde Katze im Garten krank aussah und es nicht Beth sein konnte, da diese Katze orange war", erinnert sich Laurel. "Aber es war Beth."

Ihr Mann hatte den Vierbeiner nicht wiedererkannt, da die Flammen ihn völlig entstellt hatten. "Sie sah aus, als wäre sie buchstäblich durchs Feuer gerannt – die Schnurrhaare waren weg, das Gesicht kahl und geschwollen, die Ohren verkohlt, ihr strahlend weißes Fell orange versengt, alle vier Pfoten verbrannt", schreibt Beths Besitzerin. "Sie sah schrecklich aus."