Kleine Katze sucht großes Glück: Wer schenkt der jungen Svea ein Zuhause?

Hamburg - Verspielte Katze sucht ihre Lieblingsmenschen: Wer schenkt der kleinen Svea ein neues liebevolles Zuhause?

Die etwa drei Monate alte Katze ist verspielt und neugierig. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V

Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, ist die ungefähr drei Monate alte Katze seit dem 23. März im Tierheim.

Svea ist eine Europäisch-Kurzhaar-Katze mit braun-rot getigertem Fell. Die kleine Samtpfote kam als Fundtier ins Tierheim und sucht nun ein Für-immer-Zuhause.

Die junge Fellnase hat ein freundliches und sanftes Wesen und ist stubenrein. Zunächst begegnet sie neuen Menschen und unbekannten Situationen noch vorsichtig und zurückhaltend. Doch gibt man der Kleinen die Zeit, die sie braucht, zeigt das Tier seine verschmuste und anhängliche Seite.

Wenn die Vierbeinerin erstmal aufgetaut ist, genießt sie Streicheleinheiten und die Nähe ihrer Bezugspersonen.

Wie es für junge Katzen typisch ist, ist Svea verspielt, neugierig und voller Lebensfreude. Sie erkundet begeistert ihre Umgebung, jagt Spielzeugen hinterher und freut sich über abwechslungsreiche Beschäftigungen. Doch nach ausgiebigen Spielrunden kuschelt die Fellnase ebenso gerne mit ihren Lieblingsmenschen oder Katzenfreunden.