Kleine Katze sucht großes Glück: Wer schenkt der jungen Svea ein Zuhause?
Hamburg - Verspielte Katze sucht ihre Lieblingsmenschen: Wer schenkt der kleinen Svea ein neues liebevolles Zuhause?
Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, ist die ungefähr drei Monate alte Katze seit dem 23. März im Tierheim.
Svea ist eine Europäisch-Kurzhaar-Katze mit braun-rot getigertem Fell. Die kleine Samtpfote kam als Fundtier ins Tierheim und sucht nun ein Für-immer-Zuhause.
Die junge Fellnase hat ein freundliches und sanftes Wesen und ist stubenrein. Zunächst begegnet sie neuen Menschen und unbekannten Situationen noch vorsichtig und zurückhaltend. Doch gibt man der Kleinen die Zeit, die sie braucht, zeigt das Tier seine verschmuste und anhängliche Seite.
Wenn die Vierbeinerin erstmal aufgetaut ist, genießt sie Streicheleinheiten und die Nähe ihrer Bezugspersonen.
Wie es für junge Katzen typisch ist, ist Svea verspielt, neugierig und voller Lebensfreude. Sie erkundet begeistert ihre Umgebung, jagt Spielzeugen hinterher und freut sich über abwechslungsreiche Beschäftigungen. Doch nach ausgiebigen Spielrunden kuschelt die Fellnase ebenso gerne mit ihren Lieblingsmenschen oder Katzenfreunden.
Svea braucht in ihrem neuen Zuhause Gesellschaft
Da Svea eher sensibel ist, wünschen sie ihre Pfleger eine ruhige Atmosphäre in ihrem neuen Zuhause, wo sie ohne viel Trubel in ihrem eigenen Tempo ankommen darf.
Für die Vierbeinerin kommt entweder ein Heim mit bereits vorhandenen, sozial verträglichen, gleichgeschlechtlichen Katzen infrage oder die Fellnase kann mit einer passenden Katzenfreundin vermittelt werden. In Einzelhaltung wird sie nicht gegeben, da sie dort nicht glücklich wird.
Die kleine Katze hatte es in der Vergangenheit nicht leicht: Svea litt an einer Herpesinfektion am Auge. Diese wurde jedoch tierärztlich behandelt und ist derzeit unauffällig.
Manchmal können Herpesviren bei Katzen jedoch wieder aktiv werden, deswegen sollte das Auge auch in Zukunft im Blick behalten werden.
Wer eine freundliche, verschmuste und gleichzeitig verspielte Katze beim Großwerden begleiten möchte, findet in Svea eine treue Gefährtin.
Ihr wollt der kleinen Katze ein liebevolles Zuhause schenken? Ihren Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V