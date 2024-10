Sie hat im hohen Alter ihr Zuhause verloren: Katze Julia ist das "Sorgentier des Monats"

Katze Julia ist im Oktober das "Sorgentier des Monats" beim Hamburger Tierschutzverein. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die Fellnase hat im hohen Alter (12) ihr langjähriges Zuhause verloren und wurde bereits im April 2024 in die Obhut des Tierheims an der Süderstraße gegeben. Nun sucht die ältere Dame nach liebevollen Menschen, die ihr eine zweite Chance geben.

Julia kann laut Tierschutzverein sehr verschmust sein, zeigt aber auch, wenn sie genug hat. Darüber hinaus wird die Vierbeinerin als freundlich, selbstbewusst und ruhig von ihren derzeitigen Pflegern beschrieben.

Gleichzeitig ist sie eine eigensinnige Artgenossin, die ihre ganz eigenen Anforderungen an ein schönes Heim hat: Andere Katzen braucht die Seniorin in ihrem Leben nicht mehr, stattdessen wünscht sie sich einen gesicherten Balkon, auf dem sie ihr Näschen in die frische Luft halten kann.

Abgesehen davon wird Gemütlichkeit bei Julia großgeschrieben. Sie wünscht sich daher ein gemütliches Plätzchen zum Zurückziehen sowie einen Kratzbaum zum Abhängen.

Wenn sich die Fellnase mal nicht so wohlfühlt, kann es passieren, dass sie nicht gänzlich stubenrein ist. Die Tierschützer gehen aber davon aus, dass sich das in einem neuen Zuhause mit genügend Freiraum und ohne Trubel bessern wird.