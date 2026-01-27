Sie sind beste Freunde: Diese Katzen suchen gemeinsam ein Zuhause

Hamburg - Fiji und Oskar kamen Ende des Jahres gemeinsam in das Hamburger Tierheim. Nun suchen sie im Doppelpack ihr neues Glück.

Oskar ist mit etwa zwei Jahren der erfahrenere Kater. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die beiden Europäisch Kurzhaar landeten einen Tag vor Weihnachten im Tierheim an der Süderstraße, für Fiji ging es kurz darauf in den OP-Saal.

Der etwa ein Jahr junge Kater musste eine kleine Operation an den Augenlidern über sich ergehen lassen, die das graue Samtpfötchen allerdings gut überstanden hat. Der Maunzier befindet sich bereits auf dem Wege der Besserung.

Trotzdem bremst es die Fellnase natürlich aus. Und das auch sehr zum Leidwesen seines besten Freundes Oskar. Wie die Pfleger berichten, sind die beiden unzertrennbar und spielen auch gerne miteinander.

Oskar und Fiji brauchen ein kleines Weilchen um ihre Schüchternheit abzulegen, werden dann aber richtig lieb und schmusen gerne mit ihren Bezugspersonen.

Ihre Pfleger beschrieben die Freunde als verspielt und lebhaft.