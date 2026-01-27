Sie sind beste Freunde: Diese Katzen suchen gemeinsam ein Zuhause
Hamburg - Fiji und Oskar kamen Ende des Jahres gemeinsam in das Hamburger Tierheim. Nun suchen sie im Doppelpack ihr neues Glück.
Die beiden Europäisch Kurzhaar landeten einen Tag vor Weihnachten im Tierheim an der Süderstraße, für Fiji ging es kurz darauf in den OP-Saal.
Der etwa ein Jahr junge Kater musste eine kleine Operation an den Augenlidern über sich ergehen lassen, die das graue Samtpfötchen allerdings gut überstanden hat. Der Maunzier befindet sich bereits auf dem Wege der Besserung.
Trotzdem bremst es die Fellnase natürlich aus. Und das auch sehr zum Leidwesen seines besten Freundes Oskar. Wie die Pfleger berichten, sind die beiden unzertrennbar und spielen auch gerne miteinander.
Oskar und Fiji brauchen ein kleines Weilchen um ihre Schüchternheit abzulegen, werden dann aber richtig lieb und schmusen gerne mit ihren Bezugspersonen.
Ihre Pfleger beschrieben die Freunde als verspielt und lebhaft.
Katzen Oskar und Fiji sind echte Entdecker
Oskar hat ein schwarzes Fell mit weißen Abzeichen und ist mit etwa zwei Jahren der erfahrenere Kater. Auch wenn er seinen Kumpel sicherlich sehr vermissen würde, könnte er das neue Zuhause bereits erobern, während Fiji zur Genesung zunächst im Tierheim bleiben muss.
Den Pflegern und den Katern ist es aber sehr wichtig, dass die treuen Freunde auch in Zukunft nicht voneinander getrennt werden.
Das Duo hat einen ausgeprägten Entdeckerdrang, daher sollte es im neuen Zuhause auch die Möglichkeit für ausgiebigen Freigang geben.
Während Oskar schon in die Obhut der neuen Halter kann, besteht für Fiji aktuell auch die Möglichkeit, für die Dauer der Genesung eine Patenschaft zu übernehmen.
Wer den unzertrennlichen Samtpfötchen ein liebevolles Für-immer-Zuhause schenken möchte, findet unter hamburger-tierschutzverein.de einen ausführlichen Steckbrief, Informationen zur Patenschaft sowie die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Titelfoto: Bildmontage: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V. (2)