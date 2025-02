Sora verlor leider sein Zuhause, jetzt trauert der schöne Perser-Kater im Tierheim

Kassel - Für den wunderschönen Perser-Kater Sora sucht das Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel ein neues Zuhause - und das am liebsten möglichst schnell.

Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger hoffen sehr, dass sich dies vielleicht dann ändern könnte, wenn sich Sora etwas besser an die neue Situation im Tierheim gewöhnt hat.

Darunter leide er immer noch so sehr, dass er wegen seines Verlustes kaum noch etwas fresse.

Und noch hat Sora bedauerlicherweise nicht verstanden, warum sich sein ganzes Leben von heute auf morgen komplett verändert hat und er alles, was er kannte und was ihm laut der Webseite "lieb und teuer war", nun verloren hat.

Der fünf Jahre alte Kater kam erst kürzlich ins Tierheim. Leider konnte sich seine vorherige Halterin das Tier aus finanziellen Gründen nicht mehr leisten. Und so blieb ihr nichts anderes übrig, als den geliebten Kater schweren Herzens bei der "Wau-Maul-Insel" abzugeben.

Denn wie die Tierpflegerinnen und Tierpfleger auf der Webseite der "Wau-Mau-Insel" mitteilen, fühle sich Sora im Moment so überhaupt nicht wohl in seiner Haut.

Sein Verlust hat dazu geführt, dass Sora im Tierheim nicht wirklich fressen mag. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Am schönsten wäre es aber natürlich, wenn sich der Kater gar nicht erst lange in der "Wau-Mau-Insel" eingewöhnen müsste, sondern er bald in ein neues, richtiges Zuhause umziehen kann, wo sich wieder liebevoll um ihn gekümmert wird und er sich viele Streicheleinheiten abholen darf.

Für ihn werden laut Webseite "verantwortungsbewusste Perser-Liebhabern mit Herz und Verstand" gesucht, die idealerweise auch schon etwas Erfahrung im Umgang mit der Rasse besitzen.

Wer den Kater kennenlernen und ihn einmal besuchen möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Verbindung setzen.

Das geht am besten über das Kontaktformular oder über die Telefonnummer 0561/8615680. Besetzt ist das Telefon werktags von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr.