Statt Leckerlis: Diese Katze hat einen ungewöhnlichen Lieblingssnack

Los Angeles (USA) - Kätzchen Biscuit hat eine ziemlich ungewöhnliche Lieblingsspeise: Statt nach klassischen Leckerlis sehnt sich die Samtpfote nach Salatblättern.

Nichts schmeckt Biscuit so sehr wie Kopfsalat. © Instagram/biscuitqueenla

Jedes Mal stürmt Biscuit voller Begeisterung in die Küche, sobald sie Lust auf ihren Lieblingssnack bekommt - frischen Kopfsalat!

In einem niedlichen Video läuft die grau-weiße Samtpfote zielstrebig zu einem Pflanzenschrank, in dem ihre Familie unter anderem Salat anbaut.

Kaum pflückt ihr Frauchen ein Blatt ab, miaut Biscuit aufgeregt und schnappt sich das Grünzeug mit sichtbarer Euphorie.

Laut ihrer Besitzerin braucht Biscuit jeden Tag mindestens ein Salatblatt, um zufrieden zu sein.

Wie sie unter ihrem Video verriet, wird der Salat inzwischen sogar extra für die kleine Feinschmeckerin angebaut.

Der Clip auf dem Instagram-Kanal "biscuitqueenla" ging innerhalb kurzer Zeit viral.