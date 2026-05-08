08.05.2026 18:45 Als diese Katze ins Tierheim kommt, haben natürlich alle nur eine Frage

Zunächst war sie nur durch das Gitter ihrer Transportbox zu sehen. Doch bereits in diesem Moment rieben sich die Mitarbeiter verwundert die Augen.

Von Christian Norm

Merriam (Kansas, USA) - Zunächst war sie nur durch das Gitter ihrer Transportbox zu sehen. Doch bereits in diesem Moment rieben sich die Mitarbeiter von der "Great Plains SPCA" in Merriam, Kansas, verwundert die Augen. In der vergangenen Woche hatten sie natürlich alle nur eine Frage auf den Lippen: "Ist diese Katze etwa rosa?"

Stubentiger Casper sorgte in der vergangenen Woche für Getuschel in seinem neuen Tierheim. Warum war er rosa? © Bildmontage: Instagram/Screenshots/greatplainsspca Schnell wurde klar: Ja, Kater Casper hatte rosafarbenes Fell. Das führte direkt zur nächsten Frage. "Wir schauten in seine Box und fragten uns: 'Was ist mit ihm passiert?'", sagte Hathaway Maranda, Vizepräsidentin beim Great Plains SPCA, gegenüber The Dodo. Da seine Besitzer den Stubentiger nicht einfach ausgesetzt, sondern aus persönlichen Gründen direkt ins Tierheim gebracht hatten, konnten sie die Sache aufklären. Demnach war Casper kein "Opfer" einer missglückten Färbe-Aktion, sondern hatte sich selbst in diese Lage gebracht. Ihre Tochter habe sich gerade die Haare gefärbt, als ihr Kater direkt in die Farbe gesprungen sei, erklärten seine Besitzer. Katzen Besitzer plötzlich allergisch: Katzen-Trio auf sich allein gestellt Damit blieb die Frage, wie man mit Caspers Fell verfahren sollte.

Happy End für Kater Casper

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