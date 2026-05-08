Als diese Katze ins Tierheim kommt, haben natürlich alle nur eine Frage

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Zunächst war sie nur durch das Gitter ihrer Transportbox zu sehen. Doch bereits in diesem Moment rieben sich die Mitarbeiter verwundert die Augen.

Von Christian Norm

Merriam (Kansas, USA) - Zunächst war sie nur durch das Gitter ihrer Transportbox zu sehen. Doch bereits in diesem Moment rieben sich die Mitarbeiter von der "Great Plains SPCA" in Merriam, Kansas, verwundert die Augen. In der vergangenen Woche hatten sie natürlich alle nur eine Frage auf den Lippen: "Ist diese Katze etwa rosa?"

Stubentiger Casper sorgte in der vergangenen Woche für Getuschel in seinem neuen Tierheim. Warum war er rosa?
Stubentiger Casper sorgte in der vergangenen Woche für Getuschel in seinem neuen Tierheim. Warum war er rosa?  © Bildmontage: Instagram/Screenshots/greatplainsspca

Schnell wurde klar: Ja, Kater Casper hatte rosafarbenes Fell. Das führte direkt zur nächsten Frage. "Wir schauten in seine Box und fragten uns: 'Was ist mit ihm passiert?'", sagte Hathaway Maranda, Vizepräsidentin beim Great Plains SPCA, gegenüber The Dodo.

Da seine Besitzer den Stubentiger nicht einfach ausgesetzt, sondern aus persönlichen Gründen direkt ins Tierheim gebracht hatten, konnten sie die Sache aufklären.

Demnach war Casper kein "Opfer" einer missglückten Färbe-Aktion, sondern hatte sich selbst in diese Lage gebracht. Ihre Tochter habe sich gerade die Haare gefärbt, als ihr Kater direkt in die Farbe gesprungen sei, erklärten seine Besitzer.

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Damit blieb die Frage, wie man mit Caspers Fell verfahren sollte.

Happy End für Kater Casper

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Seine niedliche Art brachte Casper nach nur einer Woche in ein neues Zuhause.
Seine niedliche Art brachte Casper nach nur einer Woche in ein neues Zuhause.  © Instagram/Screenshot/greatplainsspca

Um das herauszufinden, kam die Samtpfote nicht um einen Besuch beim Tierarzt herum. Zum Glück gab es schnell Entwarnung: Die Farbe war für die Katze nicht einmal gefährlich, selbst wenn sie sich geputzt hätte.

"Wir werden die Farbe nicht entfernen, da sie sich ganz natürlich wieder herauswachsen wird", erklärte Maranda dem Tiermagazin. Wie sehr sich das rosa Fell als Eyecatcher erwies, zeigte sich vor wenigen Tagen anhand eines Instagram-Videos des Tierheims.

Seit Anfang Mai sammelte der kuriose Clip 1,6 Millionen Klicks ein, konnte zudem mehr als 80.000 Likes einheimsen. Zum Glück sollte es aber nicht nur bei diesem viralen Hit bleiben.

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Denn auch sonst kam der quirlige Kater so gut an, dass sich bereits in seiner ersten Tierheim-Woche eine neue Familie für ihn fand. "Er war wirklich ein ganz Lieber, und wir sind so froh, dass er ein liebevolles Zuhause für immer gefunden hat", freute sich Maranda abschließend.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/greatplainsspca

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