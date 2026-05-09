Katzen-Mama kommt mit nur einem Kitten ins Tierheim: Was dort passiert, lässt Pfleger dahinschmelzen

Fairbanks Ranch (Kalifornien, USA) - Sie kam mit nur einem Kitten ins Tierheim. Doch kurze Zeit später ließ Katzen-Mama Mittens sämtliche Mitarbeiter im "Helen Woodward Animal Center" dahinschmelzen.

Mama Mittens wuchs kurz nach ihrer Ankunft im Tierheim über sich hinaus. © Helen Woodward Animal Center

Anfang April hatte das Tierheim aus Fairbanks Ranch in Kalifornien nämlich fast zeitgleich sechs verwaiste Katzenbabys aufgenommen. Doch wer sollte die armen Kleinen nun säugen? Katzen-Mama Mittens lieferte die Antwort: sie selbst!

Schon bald sahen die Mitarbeiter, dass die liebevolle Samtpfote nicht nur ihrem eigenen Baby Milch gab, sondern auch den sechs anderen mutterlosen Tieren.

"Über Nacht verwandelte sich Mama Mittens von einer alleinerziehenden Mutter eines einzelnen Kätzchens in eine alleinerziehende Mutter von sieben", freute sich Mitarbeiterin Courtney Williams in einer Pressemitteilung vom 8. Mai.

Auf einem Foto ist die Katze bei der Fütterung zu sehen. Sie säugt ihren Schützling und die sechs fremden Fellnasen, als wären es ihre eigenen.

Doch Williams erkennt im Verhalten des Muttertiers noch mehr.