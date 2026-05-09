Katzen-Mama kommt mit nur einem Kitten ins Tierheim: Was dort passiert, lässt Pfleger dahinschmelzen
Fairbanks Ranch (Kalifornien, USA) - Sie kam mit nur einem Kitten ins Tierheim. Doch kurze Zeit später ließ Katzen-Mama Mittens sämtliche Mitarbeiter im "Helen Woodward Animal Center" dahinschmelzen.
Anfang April hatte das Tierheim aus Fairbanks Ranch in Kalifornien nämlich fast zeitgleich sechs verwaiste Katzenbabys aufgenommen. Doch wer sollte die armen Kleinen nun säugen? Katzen-Mama Mittens lieferte die Antwort: sie selbst!
Schon bald sahen die Mitarbeiter, dass die liebevolle Samtpfote nicht nur ihrem eigenen Baby Milch gab, sondern auch den sechs anderen mutterlosen Tieren.
"Über Nacht verwandelte sich Mama Mittens von einer alleinerziehenden Mutter eines einzelnen Kätzchens in eine alleinerziehende Mutter von sieben", freute sich Mitarbeiterin Courtney Williams in einer Pressemitteilung vom 8. Mai.
Auf einem Foto ist die Katze bei der Fütterung zu sehen. Sie säugt ihren Schützling und die sechs fremden Fellnasen, als wären es ihre eigenen.
Doch Williams erkennt im Verhalten des Muttertiers noch mehr.
Katzen dürfen noch einige Wochen zusammenbleiben
"Tiere sind einfach unglaublich. Mama Mittens beschloss nicht nur, die Kätzchen aufzunehmen, um sie zu säugen. Sie begann sofort damit, jedem einzelnen von ihnen genau jene Liebe zu schenken, die ihnen zuvor gefehlt hatte", sagte sie.
Zurzeit befinden sich die Kätzchen alle weiterhin in der Obhut ihrer "Wahl-Mama". Während Mittens einzige biologische Tochter den Namen Socks erhalten hat, heißen ihre "Adoptiv-Kitten" Flip, Flop, Jean, Jacket, Hat und Scarf.
Laut ihrem Tierheim "gedeihen" die Samtpfoten allesamt "prächtig". Ihr Leben wird in den kommenden Wochen auch genauso weitergehen, weil es für eine Vermittlung noch zu früh ist.
Zudem müssen die Katzen noch einigen Gesundheitsuntersuchungen unterzogen und kastriert werden. Dann wird aber wohl auch ihre gemeinsame Zeit ein Ende finden.
Titelfoto: Helen Woodward Animal Center