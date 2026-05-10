Wo darf Elvi ganz sie selbst sein? Verspielte Katze sucht liebevolles Zuhause

Hamburg - Eine Katze mit zwei Seiten: Wer schenkt der verspielten und gleichzeitig verschmusten Elvi ein neues, liebevolles Zuhause?

Die kleine Elvi wird von ihren Pflegern als richtige "Schmusekatze" bezeichnet. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, ist die vierjährige Katze seit dem 11. April bei ihnen im Hamburger Tierheim.

Elvi ist eine Europäische Kurzhaar Katze mit weißem Fell und braun-schwarz getigerten Abzeichen. Zudem ist die Fellnase kastriert und stubenrein.

Die Vierbeinerin kam zu ihnen ins Tierheim, nachdem das Zusammenleben mit ihrer Partnerkatze nicht geklappt hat. Deswegen sucht Elvi nun ein neues Zuhause, wo sie als Einzelprinzessin leben darf.

Von ihren Pflegern wird die Kleine als richtiges "Schoßtier" bezeichnet, wenn sie über ihren Schatten gesprungen ist.

Fremden gegenüber zeigt sich das Tier zunächst ängstlich, sobald sie Vertrauen gefasst hat, wird sie zur Schmusekatze, die gerne Zeit mit ihren Lieblingsmenschen verbringt.