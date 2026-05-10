Wo darf Elvi ganz sie selbst sein? Verspielte Katze sucht liebevolles Zuhause

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Der Hamburger Tierschutzverein sucht ein neues Zuhause für die Katze Elvi. Das Tier ist verschmust und verspielt und soll allein vermittelt werden.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Eine Katze mit zwei Seiten: Wer schenkt der verspielten und gleichzeitig verschmusten Elvi ein neues, liebevolles Zuhause?

Die kleine Elvi wird von ihren Pflegern als richtige "Schmusekatze" bezeichnet.
Die kleine Elvi wird von ihren Pflegern als richtige "Schmusekatze" bezeichnet.  © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, ist die vierjährige Katze seit dem 11. April bei ihnen im Hamburger Tierheim.

Elvi ist eine Europäische Kurzhaar Katze mit weißem Fell und braun-schwarz getigerten Abzeichen. Zudem ist die Fellnase kastriert und stubenrein.

Die Vierbeinerin kam zu ihnen ins Tierheim, nachdem das Zusammenleben mit ihrer Partnerkatze nicht geklappt hat. Deswegen sucht Elvi nun ein neues Zuhause, wo sie als Einzelprinzessin leben darf.

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Von ihren Pflegern wird die Kleine als richtiges "Schoßtier" bezeichnet, wenn sie über ihren Schatten gesprungen ist.

Fremden gegenüber zeigt sich das Tier zunächst ängstlich, sobald sie Vertrauen gefasst hat, wird sie zur Schmusekatze, die gerne Zeit mit ihren Lieblingsmenschen verbringt.

Elvi hat zwei Seiten: Die Fellnase möchte schmusen und spielen

Elvi schmust gerne, ist aber auch verspielt.
Elvi schmust gerne, ist aber auch verspielt.  © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Doch die Fellnase kann auch anders: Mit spielen und toben vertreibt sie sich gerne die Zeit, deswegen braucht der kleine Wirbelwind Menschen, die sich gut um sie kümmern.

Auf der Wunschliste von Elvi stehen außerdem ein gemütlicher Kratzbaum zum Kuscheln und Austoben, sowie ein gesicherter Balkon zum Umgebung erkunden.

Ihr wollt der Katze ihren größten Wunsch erfüllen und ihr ein liebevolles Zuhause schenken?

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Den kompletten Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.

Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

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