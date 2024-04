Steht Deutschland eine "Katzenflut" bevor? Tierschutz mit beunruhigender Prognose!

Bonn - Beunruhigende Situation: Der Deutsche Tierschutzbund hat am Montag eine eindringliche Warnung ausgesprochen - und eine klare Forderung an die Bundesregierung gestellt. Anlass ist eine mutmaßlich bevorstehende "Katzenschwemme".

Der Deutsche Tierschutzbund fordert eine bundesweite Kastrationspflicht für Freigängerkatzen. © Stefan Sauer/dpa

Schon jetzt kommen Tierheime in Deutschland an ihre Grenzen, denn die Einrichtungen sind rappelvoll.

Viele Tiere werden angeschafft, ohne dass vorab die große Verantwortung überdacht wird, die man mit der Aufnahme eines Haustieres übernimmt. So landeten in den letzten Jahren etliche unüberlegt aufgenommene Vierbeiner in den Einrichtungen, die aus allen Nähten platzen.

Als wäre die Situation nicht ohnehin schon angespannt genug, warnte der Deutsche Tierschutzbund nun auch noch vor einer extremen Katzenflut in den nächsten Monaten, denn immer noch laufen auf deutschen Straßen unzählige unkastrierte Freigängerkatzen aus Privathaushalten sowie Straßenkatzen herum, die sich unkontrolliert vermehren würden.

Der Dachverband der Tierheime rechnet damit, dass die Zahl gefundener, abgegebener oder ausgesetzter ungewollter Katzenjungen in den kommenden Monaten in die Höhe schießen werde, wie es hieß.

Besonders traurig: die Zahl der Kitten, die ohne menschliche Fürsorge auf der Straße frühzeitig sterben, steige parallel dazu.