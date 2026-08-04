Süße Katzen-Schwestern im Tierheim: Betty und Bella wollen endlich zusammen umziehen

Großröhrsdorf (Sachsen) - Die Katzen Betty und Bella leben derzeit im Tierheim " Hoffnung für Tiere " in Großröhrsdorf - doch das soll sich bald ändern.

Katze Betty ist eine sehr neugierige kleine Katze. © Bildmontage: tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein mitteilt, kam Betty gemeinsam mit ihren Geschwistern am 4. Juni als Fundkatze ins Tierheim.

Seitdem wartet die kleine Katze sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause, in dem sie nach Herzenslust herumtoben und aufmerksam ihre Umgebung erkunden darf.

Besonders die Federangel hat es Betty angetan - sobald sie zum Einsatz kommt, ist die kleine Katze kaum noch zu bremsen.

Die Mitarbeiter des Tierheims wünschen sich für Betty ein Zuhause in Wohnungshaltung, in dem sie als Familienkatze willkommen ist - idealerweise gemeinsam mit ihrer Schwester Bella.

Denn die beiden sind ein eingespieltes Team und spielen besonders gerne miteinander.