Katze trifft Pferd: Was dann passiert, wärmt so viele Herzen
Niederlande - Diese beiden verzücken gerade die Instagram-User. Spätestens seit die Katze und das Pferd aus den Niederlanden seit Mitte Februar in trauter Zweisamkeit zu sehen sind, wärmen sie unzählige Herzen. Der Grund: Die ungleichen Tiere wirken in der Aufnahme geradezu verliebt.
Sie haben beide vier Beine und ein schwarzes Fell. Doch an dieser Stelle hören die Gemeinsamkeiten bereits langsam auf. Das hindert die Samtpfote und das Pferd allerdings nicht im Geringsten daran, Zärtlichkeiten auszutauschen.
Dabei setzt das Schnurrhaar auch seine Zunge ein, um den übergroßen Fellfreund ein wenig sauberzumachen.
Das entsprechende Video, in dem sich die Tiere auch gegenseitig aneinander schmiegen, hat mittlerweile 8,6 Millionen Klicks auf Instagram erreicht, dazu mehr als 900.000 Likes.
Kein Wunder, dass viele User in der Kommentarspalte regelrecht von der liebevollen Freundschaft der Tiere schwärmen und Tausende Nachrichten und Herzchen-Emojis hinterlassen.
In einem Interview mit Newsweek verriet deren Frauchen diese Woche, dass dieser besondere Moment vermutlich einen ernsteren Hintergrund hatte.
Virales Instagram-Video zeigt liebevolle Freundschaft zwischen Katze und Pferd
"Am Tag nach der Videoaufnahme musste dieses Pferd wegen einer Beinverletzung zum Tierarzt. Die Katze war ihr gegenüber besonders anhänglich und streichelte sie auf eine Weise, wie sie es sonst nie getan hatte. Vielleicht spürte sie, dass das Pferd etwas Unterstützung brauchte", erklärte Elvira dem US-Magazin.
Allerdings handelte es sich bei diesem Moment alles andere als um eine Eintagsfliege. Im Gegenteil: "Dieses Friesenpferd und diese Katze sind schon seit Jahren befreundet. Sie mögen sich sehr und sind oft zusammen", erzählte die Niederländerin.
Wer also Nachschub braucht, muss nur die Instagram-Videos von Elvira durchscrollen.
Dort findet man nämlich noch weiteres Material, in dem das Pferd und die Katze äußerst liebevoll miteinander umgehen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/elviravandeputte