Süßer Mitbewohner folgt Frau ständig unter die Dusche, doch sie kann ihm einfach nicht böse sein

In Ruhe den Schmutz des Tages vom Körper waschen? Diesen Luxus gönnt der freche Kater Ivan seiner Besitzerin Courtney O'Brien (35) wenn überhaupt nur selten. © Bildmontage/Screenshots: Instagram/c9ify

Courtney O'Brien (35), Personalleiterin aus Los Angeles in den USA, postete am 22. August einen kurzen Clip auf ihrem Instagram-Account, der ihren Kater Ivan zeigt. Untypisch für Katzen, schlich sich dieser trotz heftigem Regenschauer des Duschkopfes zu seiner Besitzerin. Doch seine Anhänglichkeit kann sie dem Stubentiger einfach nicht übel nehmen!

"POV, du bist ein niedliches Engel-Baby, das sich ständig schlecht benehmen kann, für immer alles hat, was es will, weil, verdammt, schaut in sein süßes Gesicht", schrieb Courtney.

Wie das Nachrichtenportal Newsweek berichtete, ist es für die Personalleiterin "jedes Mal ein kleiner Kampf", unter die Dusche zu kommen.

"Jedes Mal, wenn ich die Dusche aufmache, ist es ein kleiner Kampf, an die Reihe zu kommen. Das Gleiche gilt, wenn ich ein Bad nehme", erklärte Courtney gegenüber Newsweek.