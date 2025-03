Süßes Katzen-Mädchen bleibt nicht gerne alleine, wer mag sich jetzt um Loony kümmern?

Kaiserslautern - Die kleine Loony ist noch nicht einmal ein halbes Jahr alt und schon im Tierheim in Kaiserslautern gelandet.

Die Mitarbeiter des Tierheims gehen davon aus, dass Loony wohl in ihrem bisherigen Leben einige schlechte Erfahrungen mit anderen Katzen machen musste.

Andere Katzen sollten allerdings nicht mit ihr zusammen in einem Haushalt leben. Artgenossen möge sie trotz ihres jungen Alters nicht sonderlich gerne.

Deshalb soll sie auch nur an ein Zuhause abgegeben werden, in dem man auf jeden Fall die nötige Zeit für sie hat und sie möglichst selten alleine bleiben muss.

Außerdem halte sie sich wohl eher für ein Äffchen, schreiben die Mitarbeiter. Die Katze verbringe nämlich so viel Zeit wie irgend möglich mit ihren Menschen und würde am liebsten den ganzen Tag auf ihnen herumturnen.

Da sich bis heute niemand dort gemeldet hat, der sie vermisst, kann die Katze jetzt also vermittelt werden.

Mit einem Hund könne sie allerdings sehr wohl zusammenleben. Dieser sollte aber ein eher ruhiger Vertreter seiner Art und an Katzen gewöhnt sein.

Wer genügend Zeit für die kleine Loony und ihre Streicheleinheiten zur Verfügung hat und sie kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim in Kaiserslautern in Verbindung setzen.

Da geht per E-Mail oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/350-3667. Die Telefonzeiten sind von Montag bis Mittwoch und am Freitag von 8.30 bis 16.30 Uhr sowie am Samstag von 10.30 bis 15 Uhr.