Tanis und Twix gehören zusammen: Wer schenkt den verspielten Kätzchen ein Zuhause?
Hamburg - Einfach unzertrennlich: Tanis und Twix wollen zusammen in ihr neues Zuhause einziehen. Wer erfüllt den verspielten Rabauken ihren Wunsch?
Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, wurden Tanis und Twix beide im Tierheim geboren und kamen am 13. Mai sowie 17. Mai zur Welt.
Die kleinen verspielten Kater sind Europäische Kurzhaar Katzen und haben ein schwarz-weiß gemustertes Fell. Beide sind bereits stubenrein und gechippt worden.
Nun sind die lieben Kitten alt genug, um gemeinsam in ihr neues Für-immer-Zuhause einzuziehen. Die zwei Fellnasen sind in menschlicher Obhut geboren worden. Das bedeutet: Die zwei sind sehr menschenbezogen und überhaupt nicht scheu.
Tanis hatte es als einziger Kater zwischen lauter Schwestern nicht so leicht. Typisch für ein Katzenjunges wollte der Kleine gerne mal raufen und wurde dabei wild, weswegen seine Katzenmutter ihn ermahnte. Deshalb soll die Fellnase gemeinsam mit Twix vermittelt werden, der auch ein Außenseiter in seinem Wurf ist.
Twix liebt es ebenso, wie es typisch für einen kleinen Katerjungen ist, zu raufen, zu rennen, und hat immer Unfug im Kopf. Auf der anderen Seite kann der kleine Stubentiger jedoch auch verschmust und anhänglich sein.
Tanis und Twix brauchen viel Aufmerksamkeit und Beschäftigung
Doch Twix hat auch ein Päckchen zu tragen: Seine Nase ist breiter und seine Nasenspalte tiefer gefurcht. Außerdem wachsen ein paar Tasthaare in Richtung seiner Augen, bisher beeinträchtigt ihn das jedoch nicht. Falls die Schnurrbarthaare ihn jedoch mal ins Auge piksen sollten, raten die Pfleger dazu, diese regelmäßig zu ziehen.
Für Tanis und Twix wünschen sich ihre Pfleger ein Zuhause, in dem die neuen Besitzer gut mit Jungkatzen zurechtkommen. Denn die Katzenkinder sind verspielt und brauchen viel Beschäftigung und Aufmerksamkeit. Ein langer Arbeitsalltag außerhalb des eigenen Zuhauses würde sich mit den Bedürfnissen der kleinen Kätzchen nicht vereinbaren lassen.
Was sich die beiden Kitten in ihrem neuen Heim wünschen? Gemütliche Plätze zum Kuscheln sowie spannendes Katzenspielzeug und ein Kratzbaum dürfen nicht fehlen.
Da die Fellnasen kleine neugierige Entdecker sind, wäre später Freigang für sie wichtig. Obendrein eignen sich die beiden gut für eine Familie mit Kindern.
Ihr wollt Tanis und Twix kennenlernen und den beiden ein liebevolles Zuhause schenken? Ihren Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.