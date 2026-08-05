Tanis und Twix gehören zusammen: Wer schenkt den verspielten Kätzchen ein Zuhause?

Hamburg - Einfach unzertrennlich: Tanis und Twix wollen zusammen in ihr neues Zuhause einziehen. Wer erfüllt den verspielten Rabauken ihren Wunsch?

Twix (l.) und Tanis (r.) lieben es, miteinander zu spielen. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, wurden Tanis und Twix beide im Tierheim geboren und kamen am 13. Mai sowie 17. Mai zur Welt.

Die kleinen verspielten Kater sind Europäische Kurzhaar Katzen und haben ein schwarz-weiß gemustertes Fell. Beide sind bereits stubenrein und gechippt worden.

Nun sind die lieben Kitten alt genug, um gemeinsam in ihr neues Für-immer-Zuhause einzuziehen. Die zwei Fellnasen sind in menschlicher Obhut geboren worden. Das bedeutet: Die zwei sind sehr menschenbezogen und überhaupt nicht scheu.

Tanis hatte es als einziger Kater zwischen lauter Schwestern nicht so leicht. Typisch für ein Katzenjunges wollte der Kleine gerne mal raufen und wurde dabei wild, weswegen seine Katzenmutter ihn ermahnte. Deshalb soll die Fellnase gemeinsam mit Twix vermittelt werden, der auch ein Außenseiter in seinem Wurf ist.

Twix liebt es ebenso, wie es typisch für einen kleinen Katerjungen ist, zu raufen, zu rennen, und hat immer Unfug im Kopf. Auf der anderen Seite kann der kleine Stubentiger jedoch auch verschmust und anhänglich sein.