Tierarztbesuch endet noch vor Beginn in Albtraum: Taxi-Fahrer rauscht mit Katze davon!

Texas (USA) - Ein junger Mann aus Texas wollte seine Katze am 1. Oktober zum Tierarzt bringen, weil es ihr nicht gut ging. Bei der Mitfahr-App Lyft (ähnlich wie Uber) bestellte er dafür einen Fahrer. Doch was als normaler Tierarztbesuch beginnen sollte, entwickelte sich zu einem unvorstellbaren Albtraum, bevor Pandey und Tux es überhaupt in die Klinik schafften.