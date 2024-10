Dornröschen hatte endlich ihr Glück gefunden, doch dann kam für sie leider alles anders

Kaiserslautern - Eigentlich hatte Dornröschen nach einer schweren Zeit bereits ihr Glück gefunden. Doch nun ist die etwa zehn Jahre alte Katze leider unverschuldet wieder im Tierheim in Kaiserslautern gelandet.

Dornröschen war im Tierheim gelandet, nachdem sie kurz vor Weihnachten einfach in ihrer Box ausgesetzt worden war. (Symbolbild) © 123RF/desperada

Jetzt hoffen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass Dornröschen für ihren Lebensabend doch noch einmal ein liebevolles Zuhause findet.

Wie auf der Webseite des Tierheims berichtet wird, war Dornröschen das erste Mal 2017 in das Tierheim in Kaiserslautern gekommen. Ihre Vorbesitzer hatten sie kurz vor Weihnachten einfach in einer Transportbox vor einer Tierarztpraxis ausgesetzt.

Im Tierheim habe die sensible Katze anschließend recht lange gebraucht, um sich dort richtig einzugewöhnen. Sie benötige generell recht viel Zeit, um Vertrauen zu fassen.

Wenn Dornröschen allerdings jemanden ins Herz geschlossen habe, dann sei sie sehr anhänglich. Auch wenn sie von Zeit zu Zeit etwas zickig sein könne - eben "Prinzessinnen-like", wie es auf der Webseite heißt.

Die kommenden drei Jahre verbrachte die Katze dann im Tierheim und dort fragte man sich, ob sie überhaupt noch zu vermitteln sei.