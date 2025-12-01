Muss kleiner Kater jetzt sterben? Tierschützer bitten dringend um Hilfe

Der kleine Kater hatte sich mit der tödlichen Katzenseuche FIP infiziert. Eine aufwendige Therapie soll ihm das Leben retten, doch diese steht auf der Kippe.

Von Marc Thomé

Dipperz - Noch immer ist der süße, kleine Kater mit dem ungewöhnlichen Namen "Besen" nicht über den Berg. Allerdings ist jetzt seine lebensrettende, aber auch kostspielige Behandlung in Gefahr.

Katerchen "Besen" leidet immer noch unter extremen Temperaturschwankungen und hat auch wieder Gewicht verloren. © Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V. Der arme Kerl hatte sich mit der tödlichen Katzenseuche FIP (Feline infektiöse Peritonitis) infiziert. Obwohl er sich stabilisiert habe, leidet der Kater immer noch unter massiven Temperaturschwankungen, sagt Anke Hofmann, die Vorsitzende des Vereins "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" im osthessischen Dipperz, im Gespräch mit TAG24. Trotz Behandlung und Medikamenten habe "Besen" momentan durchgehend hohes Fieber. Auch habe er an Gewicht verloren, obwohl er sehr gut frisst. Ohne weitere Behandlung wird der Kater wohl keine Chance haben. Doch diese steht auf der Kippe. "Wir schaffen die letzte Rechnung und die Behandlung von Besen einfach nicht mehr", sagt die verzweifelnde Tierschützerin. Mehrere Tausend Euro seien alleine im November angefallen. "Wir müssen leider erneut um Eure Unterstützung bitten", wendet sie sich an alle Tierfreundinnen und Tierfreunde. Katzen Katzenoma hofft auf letztes Plätzchen: Bekommt Phoebe ihr Happy End? Um "Besen" das Leben zu retten, hofft Anke jetzt auf weitere finanzielle Unterstützung. Spenden können alle Hilfsbereiten über diesen PayPal-Link oder an das Konto DE75 5306 2350 0000 0738 65.

Eigentlich war der kleine Kater auf dem Weg der Besserung, doch dann schlug das Schicksal erneut zu

Als "Besen" und die anderen sechs Katzen zur "Babyklappe für verwaiste Welpen und Kitten" kamen, waren die Fellnasen in einem ganz erbärmlichen Zustand. © Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V. Natürlich komme das Geld auch allen anderen Notfellchen in der Obhut von Anke und ihrem Verein zugute, sagt die Vorsitzende. Bei einer weiteren jungen Katze bestehe mittlerweile ebenfalls akuter Verdacht auf FIP. "Besen" sei aber momentan am hilfsbedürftigsten. Der Kater war vor einigen Wochen mit sechs weiteren Katzen zur "Babyklappe" gelangt, nachdem die Fellnasen in einem Karton ausgesetzt worden waren - alle in einem ganz erbärmlichen Zustand. Doch dank der Behandlung durch Tierarzt Michael Eberhart und viel Pflege hatten sich alle Katzen erholt, auch der kleine "Besen". Doch dann verschlechterte sich sein Zustand. Schließlich erfolgte die schockierende FIP-Diagnose. Katzen "Jämmerliches Miauen": Kätzchen steckt unter Motorhaube fest Die aufwendige Therapie zeige zwar Wirkung, erklärt Anke, jetzt kam es aber wieder zu dem dramatischen Gewichtsverlust. "Deshalb haben wir ihm erneut Blut abnehmen lassen und er hat nochmal etwas für sein Immunsystem bekommen." "Nun müssen wir erstmal die Werte abwarten und den kleinen Schatz bis dahin weiterhin gut beobachten", sagt sie. "Bis dahin heißt es weiterhin Daumen drücken und hoffen, dass er so stabil bleibt."

Der Verein "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e. V." kümmert sich um notleidende kleine Hunde und Katzen, die sonst keine Chance hätten. © Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Anke Hofmann ist die erste Vorsitzende des Vereins und steckt all ihre Energie in das Wohl ihrer "Notfellchen". © privat