Im Alter auf der Straße? Schicksal dieses Katers bricht einem das Herz

Im Münchner Tierheim wartet Kater Marmo auf sein letztes Zuhause bei lieben Menschen, die ihn umsorgen möchten.

Von Friederike Hauer

München - Marmo wurde alleine gefunden und ins Münchner Tierheim gebracht. Da ihn niemand vermisst hat, hofft er noch auf ein neues Zuhause bei liebevollen Menschen.

Kater Marmo ist sehr menschenbezogen und genießt jede Streicheleinheit.  © Tierheim München

Über Marmos Vergangenheit ist wenig bekannt. Sicher ist, dass der Senior schon 15 Jahre alt ist und kastriert wurde. Er ist ein sehr zutraulicher und verschmuster Kater, der die Nähe zu Menschen sehr genießt und gerne verwöhnt wird.

Da er auch mit Kindern zurechtkommt, könnte er zu einer Familie ziehen. Ob er mit Artgenossen ebenfalls verträglich ist, konnte im Tierheim noch nicht getestet werden.

Marmo hofft, auf seine alten Tage ein Zuhause in Wohnungshaltung zu finden. Besonders schön wäre es, wenn ihm dort ein vernetzter Balkon zur Verfügung stehen würde - dies ist aber kein Muss, so das Tierheim.

Aufgrund einer Schilddrüsenüberfunktion benötigt er täglich Medikamente. Seine starke Arthrose in den Knien und im Rücken wird derzeit mit Solensia behandelt.

Tierheim München: So geht es Katzen-Opa Marmo

Auf seine alten Tage sehnt sich Marmo noch einem warmen Körbchen, gutem Fressen und viel Liebe.  © Tierheim München

Ein inoperabler Tumor am Hals hat Untersuchungen zufolge bereits gestreut. "Bisher hat er vor allem Schmerzen in der Hüfte und im Rücken, aber noch keine aktiven Beschwerden aufgrund der Tumore", berichtet das Tierheim.

Für seinen Lebensabend sehnt sich der Kater nach einem warmen Plätzchen voller Liebe und Zuwendung. Kannst Du seinen Wunsch erfüllen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus EG.

