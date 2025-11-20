Im Alter auf der Straße? Schicksal dieses Katers bricht einem das Herz

München - Marmo wurde alleine gefunden und ins Münchner Tierheim gebracht. Da ihn niemand vermisst hat, hofft er noch auf ein neues Zuhause bei liebevollen Menschen.

Kater Marmo ist sehr menschenbezogen und genießt jede Streicheleinheit. © Tierheim München

Über Marmos Vergangenheit ist wenig bekannt. Sicher ist, dass der Senior schon 15 Jahre alt ist und kastriert wurde. Er ist ein sehr zutraulicher und verschmuster Kater, der die Nähe zu Menschen sehr genießt und gerne verwöhnt wird.

Da er auch mit Kindern zurechtkommt, könnte er zu einer Familie ziehen. Ob er mit Artgenossen ebenfalls verträglich ist, konnte im Tierheim noch nicht getestet werden.

Marmo hofft, auf seine alten Tage ein Zuhause in Wohnungshaltung zu finden. Besonders schön wäre es, wenn ihm dort ein vernetzter Balkon zur Verfügung stehen würde - dies ist aber kein Muss, so das Tierheim.

Aufgrund einer Schilddrüsenüberfunktion benötigt er täglich Medikamente. Seine starke Arthrose in den Knien und im Rücken wird derzeit mit Solensia behandelt.