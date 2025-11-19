Letzte Hoffnung: Kann Therapie kleinen, todkranken Kater noch retten?

Dipperz - Erneut keine guten Nachrichten von der "Babyklappe für Hilfe suchende und verwaiste Welpen und Kitten e. V." im osthessischen Dipperz. Der kleine Kater "Besen" kämpft um sein Leben; es besteht der ernste Verdacht auf die tödliche Katzenseuche FIP!

Mit dem kleinen Kater schien es aufwärtszugehen, doch dann wendete sich das Blatt. © Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Dabei schien sich das Schicksal für das Katerchen eigentlich zum Guten zu wenden. Mit sechs weiteren Katzen in einem Karton ausgesetzt kam "Besen" in einem ganz erbärmlichen Zustand bei der ersten Vorsitzenden Anke Hofmann und ihrem Tierschutz-Verein an.

Die Tiere waren schwer krank. Ein Überleben schien mehr als fraglich. "Unser kleiner 'Besen' war einer davon", sagt Anke im Gespräch mit TAG24. "Klein, zerbrechlich, völlig unterernährt mit einem dicken Bauch kam er zu uns."

Alle Fellnasen konnten sich aber glücklicherweise erholen und auch Kater "Besen" hatte seine Lebensfreude wiederentdeckt. "Er hat sich ins Leben gekämpft und nicht aufgegeben, hat sich prima erholt und wir dachten, er hat es geschafft".

Aber ganz plötzlich litt er unter massiven Temperaturschwankungen, musste tagelang stationär behandelt werden. Dann wurde klar: Der Kleine leidet wohl an FIP (Feline infektiöse Peritonitis).