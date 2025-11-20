Im Alter ausgesetzt? Schicksal dieses Katers bricht einem das Herz
München - Marmo wurde alleine gefunden und ins Münchner Tierheim gebracht. Da ihn niemand vermisst hat, hofft er noch auf ein neues Zuhause bei liebevollen Menschen.
Über Marmos Vergangenheit ist wenig bekannt. Sicher ist, dass der Senior schon 15 Jahre alt ist und kastriert wurde. Er ist ein sehr zutraulicher und verschmuster Kater, der die Nähe zu Menschen sehr genießt und gerne verwöhnt wird.
Da er auch mit Kindern zurechtkommt, könnte er zu einer Familie ziehen. Ob er mit Artgenossen ebenfalls verträglich ist, konnte im Tierheim noch nicht getestet werden.
Marmo hofft, auf seine alten Tage ein Zuhause in Wohnungshaltung zu finden. Besonders schön wäre es, wenn ihm dort ein vernetzter Balkon zur Verfügung stehen würde - dies ist aber kein Muss, so das Tierheim.
Aufgrund einer Schilddrüsenüberfunktion benötigt er täglich Medikamente. Seine starke Arthrose in den Knien und im Rücken wird derzeit mit Solensia behandelt.
Tierheim München: So geht es Katzen-Opa Marmo
Ein inoperabler Tumor am Hals hat Untersuchungen zufolge bereits gestreut. "Bisher hat er vor allem Schmerzen in der Hüfte und im Rücken, aber noch keine aktiven Beschwerden aufgrund der Tumore", berichtet das Tierheim.
Für seinen Lebensabend sehnt sich der Kater nach einem warmen Plätzchen voller Liebe und Zuwendung. Kannst Du seinen Wunsch erfüllen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus EG.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim München (2)