Tierheim nimmt 22 Laborkatzen auf: Jetzt träumen die Miezen von einem neuen Leben

Bergheim - Vor wenigen Tagen sind im Tierheim Bergheim gleich 22 Katzen auf einmal eingezogen, die nun auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. Die Tiere kamen dabei samt einer besonderen Vorgeschichte zu den Tierrettern.

Die Katzen sind sehr zutraulich, was darauf schließen lässt, dass sie in dem Labor gut behandelt wurden. © Instagram/tierheim_bergheim

Wie die Mitarbeiter am Dienstag in einem neuen Instagram-Post berichteten, lebten die Samtpfoten bislang nämlich in einem Labor, wo man Versuche an ihnen vorgenommen hatte.

So wurden unter anderem Parasitenmittel gegen Flöhe, Würmer und Zecken an den Katzen getestet, wobei die Vierbeiner regelmäßig untersucht und ihnen Blutproben entnommen wurden.

"Natürlich ist es ein Tierversuch, aber man muss sagen, dass die Katzen da sehr gut betreut worden sind in sehr schönen Zimmern und mit sehr liebevollen Pflegern, die auch einen engen Kontakt zu den Tieren hatten", berichteten die Tierretter, die alle Labormiezen inzwischen übernommen und im Katzenhaus der Einrichtung untergebracht haben.

"Die meisten von ihnen sind wirklich sehr zutraulich, was auch schlussfolgern lässt, dass sie da [im Labor] gut behandelt wurden", schilderten die Mitarbeiter in dem Instagram-Clip, in dem sie einige der verschmusten Kätzchen gezeigt hatten.