Tierheim nimmt 22 Laborkatzen auf: Jetzt träumen die Miezen von einem neuen Leben
Bergheim - Vor wenigen Tagen sind im Tierheim Bergheim gleich 22 Katzen auf einmal eingezogen, die nun auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. Die Tiere kamen dabei samt einer besonderen Vorgeschichte zu den Tierrettern.
Wie die Mitarbeiter am Dienstag in einem neuen Instagram-Post berichteten, lebten die Samtpfoten bislang nämlich in einem Labor, wo man Versuche an ihnen vorgenommen hatte.
So wurden unter anderem Parasitenmittel gegen Flöhe, Würmer und Zecken an den Katzen getestet, wobei die Vierbeiner regelmäßig untersucht und ihnen Blutproben entnommen wurden.
"Natürlich ist es ein Tierversuch, aber man muss sagen, dass die Katzen da sehr gut betreut worden sind in sehr schönen Zimmern und mit sehr liebevollen Pflegern, die auch einen engen Kontakt zu den Tieren hatten", berichteten die Tierretter, die alle Labormiezen inzwischen übernommen und im Katzenhaus der Einrichtung untergebracht haben.
"Die meisten von ihnen sind wirklich sehr zutraulich, was auch schlussfolgern lässt, dass sie da [im Labor] gut behandelt wurden", schilderten die Mitarbeiter in dem Instagram-Clip, in dem sie einige der verschmusten Kätzchen gezeigt hatten.
Die Katzen hatten bislang in einem Labor gelebt, wo sie aber sehr gut behandelt wurden
Die Tierretter suchen für die Laborkatzen nun nach einem Zuhause, in das sie jeweils als Duo einziehen dürfen. Denn ganz voneinander trennen wollen die Mitarbeiter die Tiere nicht.
Zudem sollte es in der neuen Bleibe der Wohnungs-Miezen einen gesicherten Balkon geben, während Freigang für die Katzen eher ungeeignet wäre, "weil die das halt alles gar nicht kennen", wie einer der Pfleger erklärte.
Das Tierheim rechnet mit jeder Menge Anfragen für die Samtpfoten und bittet daher um ausführliche Informationen über das potenzielle neue Zuhause der Miezen sowie die neuen Besitzer.
Wer die Samtpfoten kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Weitere Infos findet Ihr auf der Website des Tierheims.
