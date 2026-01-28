Sie will nicht im Tierheim alt werden: Wer hat ein Herz für Luna May?

Hamburg - Wer hat ein Herz für Luna May? Die betagte Katze ist seit einigen Wochen im Tierheim in Hamburg untergebracht. Ihren Lebensabend will die Samtpfote dort aber nicht verbringen.

Luna May aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause für ihren Lebensabend. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam die elf Jahre alte Vierbeinerin am 13. Dezember des vergangenen Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße.

Von ihren Pflegern wird Luna May als lieb und verschmust beschrieben. Streicheleinheiten und gemeinsame Entspannungsmomente sind demnach total ihr Ding. Besonders gern liegt sie auf dem Schoß ihrer Bezugsmenschen.

Fremden Menschen gegenüber präsentiert sich die Mieze allerdings eher zurückhaltend und ängstlich. Ihre anhängliche Seite kommt erst zum Vorschein, wenn man ihr mit Geduld, Ruhe und Einfühlungsvermögen begegnet.

Trotz ihrer vorsichtigen Art ist Luna May durchaus verspielt und lebhaft. Ruhige Spieleinheiten und Beschäftigungen, die ihr Sicherheit geben, sind genau das Richtige für die Katzendame. Gebürstet zu werden findet sie besonders angenehm.