Sie will nicht im Tierheim alt werden: Wer hat ein Herz für Luna May?
Hamburg - Wer hat ein Herz für Luna May? Die betagte Katze ist seit einigen Wochen im Tierheim in Hamburg untergebracht. Ihren Lebensabend will die Samtpfote dort aber nicht verbringen.
Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam die elf Jahre alte Vierbeinerin am 13. Dezember des vergangenen Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße.
Von ihren Pflegern wird Luna May als lieb und verschmust beschrieben. Streicheleinheiten und gemeinsame Entspannungsmomente sind demnach total ihr Ding. Besonders gern liegt sie auf dem Schoß ihrer Bezugsmenschen.
Fremden Menschen gegenüber präsentiert sich die Mieze allerdings eher zurückhaltend und ängstlich. Ihre anhängliche Seite kommt erst zum Vorschein, wenn man ihr mit Geduld, Ruhe und Einfühlungsvermögen begegnet.
Trotz ihrer vorsichtigen Art ist Luna May durchaus verspielt und lebhaft. Ruhige Spieleinheiten und Beschäftigungen, die ihr Sicherheit geben, sind genau das Richtige für die Katzendame. Gebürstet zu werden findet sie besonders angenehm.
Luna May wird nicht zu Kindern oder anderen Katzen vermittelt
Da die Vierbeinerin eine ruhige und stressfreie Umgebung bevorzugt, wird sich nicht in ein Zuhause mit Kindern oder anderen Katzen vermittelt. Als Einzelprinzessin fühlt sich Luna May schlichtweg am wohlsten.
Um ausgeglichen und zufrieden zu sein, braucht die Samtpfote darüber hinaus unbedingt ausreichend Freigang. Ein sicherer Zugang nach draußen in einer ruhigen Wohngegend ist daher Voraussetzung für ihre Vermittlung.
Wichtig zu wissen: Luna May hat Zahnprobleme, eine operative Behandlung ist aufgrund ihres Alters aber nicht ohne Weiteres möglich. Interessenten sollten sich dieses gesundheitlichen Risikos bewusst sein und entsprechend abwägen.
Ihr wollt der Fellnase ein liebevolles Zuhause schenken? Luna Mays kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.