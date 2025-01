Tierheim rettet Katzen aus vermüllter Wohnung - Mitarbeiterin muss ins Krankenhaus

Köln - Mitarbeiter des Tierheims Köln-Dellbrück sind jüngst zu einem Rettungseinsatz in eine vermüllte Wohnung ausgerückt, in der mehrere Katzen unter schrecklichen Bedingungen leben mussten.

Der Besitzer der Tiere hatte seine zwölf (!) Katzen nämlich unter elenden Bedingungen in seiner Wohnung gehalten, die den Angaben zufolge völlig vermüllt und heruntergekommen war.

Wie die Kölner Tierretter ihren mehr als 57.000 Fans am gestrigen Sonntag bei Instagram berichteten, waren die Mitarbeiter kurz vor dem vergangenen Wochenende über gleich mehrere Notfellchen informiert worden, die dringend eine neue Bleibe benötigten.

Eine Mitarbeiterin des Tierheims zog sich bei dem tierischen Rettungseinsatz eine tiefe Kratzwunde zu. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck

Weil eine der Miezen nämlich buchstäblich die Krallen ausgefahren und die Tierretterin ziemlich unglücklich an der Hand erwischt hatte, musste die tiefe Kratzwunde im Krankenhaus genäht werden, ehe die Mitarbeiterin die Klinik wieder verlassen konnte.

Übel nahm die Tierfreundin der Katze die Kratzattacke aber natürlich nicht. "Sie [die Mitarbeiterin] nahm das alles mit Fassung und war, wie wir alle, einfach nur froh, den Tieren geholfen zu haben", erklärte das Tierheim.

Wann die Katzen in ein neues Leben starten können, steht aktuell noch in den Sternen. Im Tierheim sind die Samtpfoten vorerst aber in den besten Händen.