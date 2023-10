Tierheim völlig entsetzt! Katze wird an diesem Ort ausgesetzt und sich selbst überlassen

Köln - Eine traurige und zugleich tragische Geschichte hatte das Tierheim Dellbrück am heutigen Montag auf Lager. Das einsame Schicksal in diesem Fall: eine völlig hilflose und aufgeschmissene Katze.

Wenige Tage zuvor wurde diese kleine Katze in einem Karton am Straßenrand abgestellt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Um diesen Schritt so leicht wie möglich zu machen, geben die helfenden Hände aller Mitarbeiter jeden Tag alles.

Über ihre Erfahrungen und traumatischen Erlebnisse kann sich die Discounter-Katze in diesen Tagen auch mit einer Artgenossin austauschen, die Anfang der vergangenen Woche ebenfalls sich selbst überlassen und zum Entsetzen des Tierheims in einem Korb an einer Straße abgestellt wurde.

Viel hatte das Tierheim infolge der unfassbaren Geschichte nicht mehr zu sagen. Daher fiel es den Mitarbeitenden auch merklich schwer weitere Worte zu finden. "Nur so viel: es wird immer mehr und immer schlimmer."

Gerade in den vergangenen Monaten häufen sich die heftigen Geschichten um das Aussetzen verschiedener Haustiere. Erst in der Vorwoche landeten die Katzen Waltraud und Waldemar in einem stinknormalen Karton im Tierheim, nachdem sie zuvor in Köln-Höhenhaus völlig verängstigt gefunden wurden.

Wer tut den Tieren so etwas Schreckliches nur an?