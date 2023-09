Waltraud und Waldemar im Pappkarton ausgesetzt: "Was haben wir verbrochen?"

Das Katzen-Duo Waltraud und Waldemar wurde in einem Pappkarton gefunden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tierheim_dellbrueck

Manchmal fragt man sich wirklich, wie Menschen so etwas tun können. Immer wieder kommt es vor, dass irgendwelche Personen Tiere aussetzen. So erging es auch Waltraud und Waldemar. Die beiden Samtpfoten brachte man am gestrigen Dienstag in einem Pappkarton ins Tierheim nach Köln-Dellbrück. So hatte man das Katzen-Duo zuvor in Höhenhausen aufgefunden.

Deshalb schauten die beiden Miezen wohl auch noch leicht verwirrt aus der Wäsche. "Wäsche. Wo sind wir hier? Was haben wir verbrochen, dass wir jetzt plötzlich hinter Gittern sitzen? Was soll das alles?", fragten sich die beiden Vierbeiner im neuesten Instagram-Beitrag des Heims.

Aber auch die Mitarbeiter des Tierheims konnten keine Abhilfe leisten, denn auch diese wissen nicht, was da genau passiert sei.

"Wir werden euch hier hegen und pflegen, versprochen", schrieben die Pfleger des Tierheims Köln-Dellbrück.