Tierheim will Katzen-Oma vermitteln, doch User fordern ihren Tod

Katze Bonnie leidet am inoperablen Tumoren, die bereits gestreut haben. © Bildmontage: Instagram/tierheim__troisdorf

Vor wenigen Tagen hatten die Mitarbeiter die betagte Samtpfote bei Instagram vorgestellt und erklärt, dass für Bonnie dringend ein Hospizplatz gesucht wird. Die Mieze hat mit ihren 17 Jahren nämlich nicht nur ein stolzes Alter erreicht, sondern leidet zudem an inoperablen Tumoren, die bereits gestreut haben.

"Ob Bonnie noch Tage oder Wochen bleiben, wissen wir nicht", hatten die Tierretter erklärt und sich wohl nicht allzu große Chancen ausgerechnet, dass ihr Schützling dem Tierheim noch mal den Rücken kehren kann. Doch das ist nun tatsächlich eingetreten!

Am Freitag teilten die Pfleger ein weiteres Video der Katzen-Omi, in dem diese in ihrem neuen Zuhause zu sehen war. Nachdem die Tierretter Bonnie vorgestellt hatten, durfte die Mieze nämlich wenig später ihre Köfferchen packen und in ihre Endstelle umziehen, wo sie auf ihre alten Tage nochmal nach Strich und Faden verwöhnt wird.

Zur Überraschung der Tierretter hatten nach dem ersten Aufruf allerdings nicht alle "Fans" an ein Happy End für Bonnie geglaubt, ganz im Gegenteil! Stattdessen häuften sich in der Kommentarspalte des Beitrags die Empfehlungen einiger User, "dieses Tier doch zu euthanasieren", wie es hieß.

Das Tierheim hatte diesbezüglich einen unmissverständlichen Standpunkt!