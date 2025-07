Tierpfleger in großer Sorge: Verletztes Katerchen muss sofort operiert werden!

Alles in Kürze

Joschi kam mit fast komplett abgerissenem Schwänzchen zur "Babyklappe". Sofort musste der Kleine zum Tierarzt. © Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Wie Anke Hofmann, die erste Vorsitzende des Vereins, im Gespräch mit TAG24 schildert, hört der etwa acht Wochen alte Neuzugang jetzt auf den Namen "Joschi".

Leider wurde der kleine Kerl in keinem guten Zustand bei der "Babyklappe" abgegeben: Dem Kater war das Schwänzchen fast komplett abgerissen worden.

Wie es dazu kommen konnte, weiß Anke natürlich auch nicht. Allerdings hatte sich die Wunde bereits schwer entzündet. Sofort ging es zu Michael Eberhart - dem Tierarzt, der immer für die Anliegen ihres Vereins da sei, betont Anke.

Michael entfernte das von Blut verklebte Fell und reinigte die Wunde. Jetzt befindet sich das Katerchen in Quarantäne und muss Antibiotika nehmen, damit die Entzündung zurückgeht.

Natürlich war und ist auch die Behandlung von Joschi mit hohen Kosten verbunden, die es für Anke und ihren auf Spenden angewiesenen Verein zu stemmen gilt.

Deshalb hofft sie auf die dringend benötigte Unterstützung von Tierfreundinnen und Tierfreunden. Über Spenden (Konto DE75 5306 2350 0000 0738 65 oder per PayPal) würden sich Anke und ihre Tiere in Not wirklich sehr freuen.