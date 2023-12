Tierpfleger retten Katzenfamilie von Motorhaube - was sie dann finden, bricht ihnen das Herz

Auf der Motorhaube eines alten Autos saßen die Kätzchen eng aneinandergekuschelt. © Instagram/Screenshot/arpo_indy

Als die Mitarbeiter von "The Alliance for Responsible Pet Ownership" (ARPO) kürzlich einen Anruf erhielten, dass eine Katzenmama mit ihren Babys in der klirrenden Winterkälte entdeckt worden war, machten sie sich sofort auf den Weg.

Als sie die Samtpfötchen kurz darauf erblickten, wussten sie sofort, dass sie helfen mussten.

Wie auf Bildern auf dem Instagram-Account von ARPO zu sehen ist, hatten sich die insgesamt sechs Kätzchen auf der Motorhaube eines alten Autos zusammengekuschelt und einander Wärme geschenkt.

Die Retter griffen zum Handy und arrangierten eine Pflegefamilie für die durchgefrorenen Miezen. Und während sich diese auf den Weg machte, um die Fellnasen abzuholen, ereilte die ARPO-Mitarbeiter ein weiterer Notfall!

Ganz in der Nähe saß ein Katzenbaby auf der Terrasse eines Hauses. Zwar waren vor einigen Tagen noch seine Mutter und Geschwister ganz in der Nähe gesichtet worden. Von der Gruppe fehlte jedoch jede Spur, sodass auch das einsame Junge von den Pflegern eingesackt und mit der Findelfamilie vereint wurde.