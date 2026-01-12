Tierschützerin soll Katze retten: Als sie hört, wo genau, stockt ihr der Atem
New York City (USA) - Dieser Anruf kam doppelt ungünstig. Zum einen klingelte Becky Wisdoms Handy sehr spät am Abend. Zum anderen stockte der Tierschützerin der Atem, als sie hörte, wo genau sie schnellstmöglich eine Katze retten sollte. Als Präsidentin von "Greenpoint Cats" (GPC) in New York City ist Wisdom zwar mit allen Wassern gewaschen. Wie genau sie dieser Fellnase aber helfen sollte, bereitete ihr Kopfschmerzen.
Eine Kollegin der Tierschutzorganisation "Cats in the City" war bereits mit ihrem Latein am Ende, als sie Wisdom kurz vorm Jahreswechsel um Hilfe bat. Die Katze saß nämlich in einem bereits verschlossenen Busbahnhof in Williamsburg fest.
Doch es kam noch schlimmer: Wisdom selbst konnte an diesem Abend aus gesundheitlichen Gründen nicht einspringen. Dafür schaffte sie es, eine Kollegin zu überzeugen, dort hinzufahren.
Diese drehte einige Videos von dem Tier, das sich als Kater herausstellte. "Die ersten Videos, die wir bekamen, waren herzzerreißend. Er miaute und lief unruhig hin und her. Er war sichtlich verwirrt, weil er drinnen gefangen war", erklärte Wisdom jetzt in einem Interview mit The Dodo.
Die Retter vor Ort nannten den Pechvogel schließlich "Metrocard". Ihnen wurde schnell klar, dass der Stubentiger mächtig Hunger hatte. Zum Glück schaffte es Wisdoms Kollegin, ihm ein wenig Futter unter der Tür durchzuschieben.
"Er verschlang es gierig. (...) Er war sehr hungrig", sagte die New Yorkerin. Dennoch standen die Tierschützer weiterhin vor dem Problem, den Kater zu befreien.
Instagram-Video zeigt die rührende Rettung der Katze
Schließlich gaben sie vorerst auf, da ihnen niemand den Bahnhof aufschließen würde. Eine halbe Stunde vor der offiziellen Öffnungszeit rückten sie aber um 5.30 Uhr morgens wieder an.
Schließlich kam gegen 6 Uhr der Mann, der den Bahnhof wieder aufschloss. Der Kater schien darauf seit Stunden spekuliert zu haben.
"Metrocard ging sofort in die Box, als hätte er nur darauf gewartet, gerettet zu werden und dieses Kapitel hinter sich zu lassen", sagte Wisdom dem Tiermagazin.
Momentan lebt die Samtpfote im Tierheim. Doch Wisdom ist hoffnungsvoll: "Wir freuen uns darauf, ihn in einem Zuhause für immer zu sehen, wo er die Liebe bekommt, die er verdient!"
