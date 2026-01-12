Tierschützerin soll Katze retten: Als sie hört, wo genau, stockt ihr der Atem

New York City (USA) - Dieser Anruf kam doppelt ungünstig. Zum einen klingelte Becky Wisdoms Handy sehr spät am Abend. Zum anderen stockte der Tierschützerin der Atem, als sie hörte, wo genau sie schnellstmöglich eine Katze retten sollte. Als Präsidentin von "Greenpoint Cats" (GPC) in New York City ist Wisdom zwar mit allen Wassern gewaschen. Wie genau sie dieser Fellnase aber helfen sollte, bereitete ihr Kopfschmerzen.

Diese Katze hatte ein Problem. © Instagram/Screenshot/greenpoint_cats

Eine Kollegin der Tierschutzorganisation "Cats in the City" war bereits mit ihrem Latein am Ende, als sie Wisdom kurz vorm Jahreswechsel um Hilfe bat. Die Katze saß nämlich in einem bereits verschlossenen Busbahnhof in Williamsburg fest.

Doch es kam noch schlimmer: Wisdom selbst konnte an diesem Abend aus gesundheitlichen Gründen nicht einspringen. Dafür schaffte sie es, eine Kollegin zu überzeugen, dort hinzufahren.

Diese drehte einige Videos von dem Tier, das sich als Kater herausstellte. "Die ersten Videos, die wir bekamen, waren herzzerreißend. Er miaute und lief unruhig hin und her. Er war sichtlich verwirrt, weil er drinnen gefangen war", erklärte Wisdom jetzt in einem Interview mit The Dodo.

Die Retter vor Ort nannten den Pechvogel schließlich "Metrocard". Ihnen wurde schnell klar, dass der Stubentiger mächtig Hunger hatte. Zum Glück schaffte es Wisdoms Kollegin, ihm ein wenig Futter unter der Tür durchzuschieben.

"Er verschlang es gierig. (...) Er war sehr hungrig", sagte die New Yorkerin. Dennoch standen die Tierschützer weiterhin vor dem Problem, den Kater zu befreien.