Tod von Perserkatze war schon fast besiegelt: Findet Pinki zurück ins Leben?

Darüber hinaus sei die kleine Kämpferin nicht sonderlich wählerisch: Lediglich ein finanzielles Polster sollte seitens potenzieller Interessenten vorhanden sein, da kostspielige Behandlungen in Zukunft nicht auszuschließen sind.

Nichtsdestotrotz könnte die junge Katzendame durchaus in ein neues, dauerhaftes Zuhause ziehen, in dem sich auch Artgenossen aufhalten dürften, mit denen Pinki sehr gut auskommt.

Aktuell sei das Röntgenbild des Stubentigers unauffällig, wie es weiter hieß, doch allein ein Blick auf Pinki zeigt deutlich, dass die gesundheitlichen Altlasten noch nicht gänzlich ad acta gelegt sind. So eiere sie beim Laufen noch immer stark, ihr Bewegungsablauf wirkt äußerst unrund.

Dies schien ihr Frauchen aber laut Angaben des Tierschutzvereins Gießen und Umgebung nicht übers Herz gebracht zu haben, weshalb bereits ein Termin für die Einschläferung der Katze ausgemacht war. Dass es so weit kam, verhinderte das Tierheim im allerletzten Moment, übernahm das Kätzchen mitsamt seiner medizinischen Vorgeschichte.

Wer den hübschen Glückspilz kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim in Gießen unter der Rufnummer 0641/52251 sowie per E-Mail in Verbindung setzen.

Besetzt ist das Telefon montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie montags bis samstags von 15 bis 17 Uhr.