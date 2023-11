Hobbykuschler gesucht! Kuschelmonster haben hohe Ansprüche ans neue Zuhause

Torgau - Wie viele andere Tierschutzvereine kann sich auch die Tierhilfe in Torgau kaum vor Vierbeinern, allen voran Katzen , retten. Sie alle suchen ihr Für-Immer-Zuhause, wo man sie hoffentlich von vorn bis hinten verwöhnt. Zu ihnen gehört auch die Kuschelmonster-Bande.

Silvi (l.) und Fritzi lieben es, zu spielen, zu kuscheln und wollen rundum verwöhnt werden. © Bildmontage: Tierhilfe Torgau

Zu dieser gehören Fritzi, Paula, Silvi und Lilly und der Name Kuschelmonster lässt erahnen, was die vier Katzenkinder am allerliebsten tun. Ja, sicher gehört auch Fressen zu den liebsten Beschäftigungen, aber noch besser ist eben Kuscheln.

Und dafür eignen sich natürlich Menschen am besten. Es gibt allerdings ein kleines Problem: "Menschen sind einfach so toll, außer dass sie vielleicht ein paar Kuschelhände mehr bräuchten", schrieben die Tierschützer im Namen ihrer Katzenkinder bereits im August in den sozialen Medien.

Mh, das könnte schwierig werden, aber es finden sich hoffentlich trotzdem fleißige Berufs- oder auch Freizeitkuschler, die nebenbei noch die Leckerlis kredenzen und hinter ihren Schützlingen her räumen.



Als die Kuschelmonster im Frühsommer in der Pflegestelle der Tierhilfe einzogen, waren sie gerade erst wenige Tage alt. Von ihrer Mama weit und breit keine Spur.

Also wurden sie mit der Flasche aufgepäppelt, gehegt und gepflegt, sind so mittlerweile zu drei prächtigen jungen Katzendamen und einem zuckersüßen Kater herangewachsen.