Traurige Katze sitzt einsam in einer Gasse - als Mann die Wahrheit erfährt, kann er nur lachen

Auf diesem Karton saß die Katze - und bettelte. © Bildmontage: Reddit/Screenshot/frameset

Reddit-Nutzer "frameset" wanderte kürzlich durch die Straßen seiner Heimatstadt Liverpool, als ihm ein vermeintlicher Streuner ins Blickfeld fiel, der einsam und allein in einer schmutzigen Gasse neben einem Supermarkt saß.

Der Mann, sofort vom Mitleid geplagt, eilte auf die Katze zu – und entdeckte kurz darauf die Pappe, auf der es sich die Samtpfote gemütlich gemacht hatte. Darauf stand nämlich eine Nachricht geschrieben.

Als "frameset" diese schließlich las, konnte er nicht anders – und begann laut zu lachen.

"Bitte füttert nicht die schwarz-weiße Katze", stand darauf in krakeliger Schrift geschrieben. Und weiter aus Sicht der Vierbeinerin: "Mein Name ist Lili und ich wohne in der Kenyon Straße. Ich bin eine Schauspielerin!"

Weiter hatten die Besitzer der Fellnase geschrieben, dass Lili nichts mehr liebe als Aufmerksamkeit und Futter – und das bekomme sie beides dank ihrer Schauspielkünste zur Genüge.