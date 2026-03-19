Trauriges Schicksal: Das steckt hinter den unterschiedlichen Augen dieses Katers

München - Türkisch-Angora-Kater Mimo kam ins Münchner Tierheim , weil seinem Besitzer ein Haltungsverbot auferlegt wurde. Findet er nun sein Glück?

Mimos Augenfarbe fällt seinem Betrachter gleich auf: Dahinter steckt ein Gendefekt. © Tierheim München

Mimo wurde etwa im August 2025 geboren und ist bereits kastriert. Der Stubentiger ist sehr verschmust und gesprächig.

Anfangs ist er noch etwas schüchtern, berichten seine Pfleger. Doch schon nach kurzer Zeit taut er auf und zeigt seine verspielte Seite.

Typisch Angora genießt er die Nähe zu seinen Menschen. Er könnte auch gut zu einer Familie ziehen, da er sich wunderbar mit Kindern versteht.

Wichtig ist ihm vor allem ein gleichaltriger Katzenpartner zur Gesellschaft, betont das Tierheim.

Mimo wird nicht in Einzelhaltung vermittelt. Vermutlich kann er darüber hinaus auch mit ruhigen Hunden und anderen Kleintieren zusammenleben.

Mimo zeigt die klassische Optik seiner Rasse: Neben seinem seidigen langen Fall, sind seine Augen von unterschiedlicher Farbe. Doch was uns Menschen als besonderes Schönheitsmerkmal erscheint, hat traurige Konsequenzen.