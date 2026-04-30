Als Tierpfleger diese Katze kennenlernen, stehen sie vor einem medizinischen Rätsel

Shamong (New Jersey/USA) - Was war nur los mit ihr? Katze Blueberry sah im Alter von nur einem Jahr schon so schwer gezeichnet aus, dass ihr Besitzer eigentlich nur noch zu "Out of the Woods Rescue" in Shamong, New Jersey, ging, um sie einschläfern zu lassen. Das ging dem Personal allerdings entschieden zu weit. Dennoch standen sie vor einem medizinischen Rätsel, als sie die Fellnase in Augenschein nahmen.

Die nur einjährige Katze Blueberry kam mit einem ganzen Rucksack voller Probleme ins Tierheim. © Facebook/Screenshot/Out of the Woods NJ Rescue

"Sie litt unter schweren Allergien und bakteriellen Sekundärinfektionen", erklärte Diane Nobles, Mitbegründerin von Out of the Woods Rescue, jetzt in einem Interview mit The Dodo. "Sie hatte so starken Juckreiz, dass sie sich blutig leckte und kratzte", fügte die Tierschützerin hinzu.

Das war für das Team allerdings kein Grund, die Samtpfote einzuschläfern. Stattdessen zogen sie Blueberry Krallenkappen an, damit sie sich nicht mehr kratzen konnte.

Zudem gaben sie ihr Medikamente und setzten ihre tierische Patientin auf eine spezielle Diät. Und tatsächlich: Blueberry begann, sich zu erholen, die Therapie zeigte eindeutig Wirkung.

"Ihre Haut war endlich in einem tadellosen Zustand - keine wunden Stellen, keine Entzündung, volles Fellwachstum - und wir waren bereit, sie zur Adoption freizugeben", erzählte Nobles dem Tiermagazin.

Doch dann machte das Team eine unerwartete Entdeckung, die alles wieder über den Haufen warf.