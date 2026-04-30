Als Tierpfleger diese Katze kennenlernen, stehen sie vor einem medizinischen Rätsel
Shamong (New Jersey/USA) - Was war nur los mit ihr? Katze Blueberry sah im Alter von nur einem Jahr schon so schwer gezeichnet aus, dass ihr Besitzer eigentlich nur noch zu "Out of the Woods Rescue" in Shamong, New Jersey, ging, um sie einschläfern zu lassen. Das ging dem Personal allerdings entschieden zu weit. Dennoch standen sie vor einem medizinischen Rätsel, als sie die Fellnase in Augenschein nahmen.
"Sie litt unter schweren Allergien und bakteriellen Sekundärinfektionen", erklärte Diane Nobles, Mitbegründerin von Out of the Woods Rescue, jetzt in einem Interview mit The Dodo. "Sie hatte so starken Juckreiz, dass sie sich blutig leckte und kratzte", fügte die Tierschützerin hinzu.
Das war für das Team allerdings kein Grund, die Samtpfote einzuschläfern. Stattdessen zogen sie Blueberry Krallenkappen an, damit sie sich nicht mehr kratzen konnte.
Zudem gaben sie ihr Medikamente und setzten ihre tierische Patientin auf eine spezielle Diät. Und tatsächlich: Blueberry begann, sich zu erholen, die Therapie zeigte eindeutig Wirkung.
"Ihre Haut war endlich in einem tadellosen Zustand - keine wunden Stellen, keine Entzündung, volles Fellwachstum - und wir waren bereit, sie zur Adoption freizugeben", erzählte Nobles dem Tiermagazin.
Doch dann machte das Team eine unerwartete Entdeckung, die alles wieder über den Haufen warf.
Tierheim verbreitet Schicksal der Katze auch auf Instagram
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Blueberry zeigte nämlich auf einmal ein merkwürdiges Kauverhalten. "Bei genauerer Untersuchung stellten wir fest, dass sie zwei große Geschwulste im hinteren Rachenbereich hatte. Daraufhin wurden ihr alle Zähne gezogen und die Geschwulste entfernt", sagte Nobles.
Obwohl die Katze nun ein zahnloser, kleiner Tiger ist, mangelt es ihr nicht an Selbstvertrauen. Im Gegenteil: Blueberry soll sich sogar divenhaft als Alphatier geben. Ansonsten soll sie sehr liebevoll im Umgang mit Menschen sein. Das kann sicher nicht schaden. Denn jetzt ist sie wirklich bereit für ein neues Zuhause.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Out of the Woods NJ Rescue