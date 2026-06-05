Trotz Handicap: Wer nimmt den verschmusten Kater Nano bei sich zu Hause auf?

Hamburg - Nano sucht ein Für-immer-Zuhause: Wer schließt den verschmusten Kater mit Handicap ins Herz und schenkt ihm ein Happy End?

Kater Nano liebt Streicheleinheiten und ist sehr anhänglich. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V

Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, ist der 14-jährige Kater schon seit dem 13. Februar im Tierheim.

Nano ist eine Britische Kurzhaarkatze mit grau getigertem Fell. Der Kater ist zudem stubenrein und bereits kastriert.

Als Sicherstellung kam die Fellnase ins Tierheim und ist auf der Suche nach einem neuen, liebevollen Zuhause.

Von seinen Pflegern wird Nano als lieber, schmusiger und freundlicher Kater beschrieben. Das Tier sei sehr menschenbezogen und liebt die Nähe zu seinen Bezugspersonen. Zudem genießt der Kater Kuscheleinheiten und begleitet seine Menschen gerne im Alltag.

Nano kennt andere Katzen um sich herum und kommt mit seinen Artgenossen zurecht. Deswegen soll Nano am besten zu einem Kater mit ähnlichem Charakter im passenden Alter kommen.