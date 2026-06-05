Trotz Handicap: Wer nimmt den verschmusten Kater Nano bei sich zu Hause auf?
Hamburg - Nano sucht ein Für-immer-Zuhause: Wer schließt den verschmusten Kater mit Handicap ins Herz und schenkt ihm ein Happy End?
Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, ist der 14-jährige Kater schon seit dem 13. Februar im Tierheim.
Nano ist eine Britische Kurzhaarkatze mit grau getigertem Fell. Der Kater ist zudem stubenrein und bereits kastriert.
Als Sicherstellung kam die Fellnase ins Tierheim und ist auf der Suche nach einem neuen, liebevollen Zuhause.
Von seinen Pflegern wird Nano als lieber, schmusiger und freundlicher Kater beschrieben. Das Tier sei sehr menschenbezogen und liebt die Nähe zu seinen Bezugspersonen. Zudem genießt der Kater Kuscheleinheiten und begleitet seine Menschen gerne im Alltag.
Nano kennt andere Katzen um sich herum und kommt mit seinen Artgenossen zurecht. Deswegen soll Nano am besten zu einem Kater mit ähnlichem Charakter im passenden Alter kommen.
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Kater Nano hat eine kleine Beeinträchtigung
Hunde und Kleinkinder sollten nicht im gleichen Haushalt wie Nano leben, damit der Kater die Ruhe bekommt, die er braucht. Ideal wäre für die Samtpfote eine entspannte Umgebung, in der Nano viel Zeit für Nähe und Kuscheleinheiten bekommt. Zusätzlich freut sich die Fellnase über einen gesicherten Balkon.
Obwohl der Stubentiger von seiner Art her eher ruhig ist, ist er auch sehr anhänglich und sucht aktiv die Nähe zu Menschen.
Doch der Kater hat auch sein Päckchen zu tragen, was ihn nur noch charmanter macht: Dadurch, dass Nano keine Zähne mehr hat, ragt seine Zunge manchmal ein kleines Stück aus seinem Mund heraus - was ihn ganz besonders niedlich aussehen lässt.
Außerdem braucht die Fellnase spezielles Nierenfutter. Deswegen sollten seine neuen Besitzer dazu bereit sein, auf seine Ernährung zu achten. Nanos neue Familie sollten Menschen mit großen Herzen sein. Im Gegenzug bekommen sie einen besonders verschmusten und treuen Weggefährten.
Ihr wollt Nano seinen größten Wunsch erfüllen und ihm ein liebevolles Zuhause schenken? Seinen Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V