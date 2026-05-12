Trotz Krankheit total lebhaft: Verspielter Kater Fox sucht sein Happy End

Hamburg - Kater Fox liebt es zu spielen und zu miauen: Wer schenkt der lebhaften Fellnase ein neues, liebevolles Zuhause?

Fox kam als Fundtier ins Tierheim, doch niemand scheint den Kater zu vermissen. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, ist der vierjährige Kater seit dem 16. Januar bei ihnen im Tierheim.

Fox ist ein Britischer Kurzhaar-Mischling mit weißem Fell und roten Abzeichen. Zudem ist das männliche Tier kastriert und stubenrein.

Der niedliche Vierbeiner kam als Fundkater ins Tierheim, doch niemand scheint den kleinen Kater zu vermissen. Deswegen sucht Fox nun ein neues Zuhause.

Seine Pfleger erleben die Fellnase als freundlichen, selbstbewussten und lebhaften Vierbeiner. Fox verbringt gerne Zeit mit seinen Bezugspersonen und möchte mit diesen spielen.

Dabei kann es teilweise auch etwas grober zugehen, daher sollten in seinem neuen Zuhause keine Kinder wohnen.

Der Kater braucht auch keine anderen Katzen oder Hunde, um sich herum, um glücklich zu sein. Daher wird Fox nur als Einzelprinz vermittelt.