Trotz Krankheit total lebhaft: Verspielter Kater Fox sucht sein Happy End
Hamburg - Kater Fox liebt es zu spielen und zu miauen: Wer schenkt der lebhaften Fellnase ein neues, liebevolles Zuhause?
Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, ist der vierjährige Kater seit dem 16. Januar bei ihnen im Tierheim.
Fox ist ein Britischer Kurzhaar-Mischling mit weißem Fell und roten Abzeichen. Zudem ist das männliche Tier kastriert und stubenrein.
Der niedliche Vierbeiner kam als Fundkater ins Tierheim, doch niemand scheint den kleinen Kater zu vermissen. Deswegen sucht Fox nun ein neues Zuhause.
Seine Pfleger erleben die Fellnase als freundlichen, selbstbewussten und lebhaften Vierbeiner. Fox verbringt gerne Zeit mit seinen Bezugspersonen und möchte mit diesen spielen.
Dabei kann es teilweise auch etwas grober zugehen, daher sollten in seinem neuen Zuhause keine Kinder wohnen.
Der Kater braucht auch keine anderen Katzen oder Hunde, um sich herum, um glücklich zu sein. Daher wird Fox nur als Einzelprinz vermittelt.
Kater Fox leidet an Bluthochdruck
Damit dem Kater nicht langweilig wird, ist für Fox Freigang ein Muss. Auf seiner Wunschliste steht außerdem ein gemütlicher Kratzbaum. Auf diesem sitzt der Kater nämlich gerne und spricht mit seiner Familie, indem er mal lauter, mal leiser miaut.
Doch die Fellnase hat auch sein Päckchen zu tragen: Der Kater leidet an Bluthochdruck, deswegen bekommt er Medikamente, die er allerdings ohne Probleme zu sich nimmt.
Ihr wollt dem Kater seinen größten Wunsch erfüllen und ihm ein liebevolles Zuhause schenken?
Seinen kompletten Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.