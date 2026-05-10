Katzen kloppen sich ständig: Kuriose Wendung hat nur ihre Besitzerin kommen sehen
Los Angeles (Kalifornien, USA) - Sie hat seit Jahren mehrere Katzen - und damit ein ziemlich gutes Gefühl entwickelt, was in den Tieren vor sich geht. Sogar die überraschende Wendung zwischen ihrem Kater Chase und ihrer Katze Princess will Fifi Furrha aus Los Angeles vorausgeahnt haben. In einem viralen Instagram-Video ist die kuriose Entwicklung der "Erzfeinde" zu sehen.
Die "Sprache", die in dem wenige Tage alten Clip "gesprochen" wird, könnte nicht deutlicher sein. Chase und Princess stehen sich darin gegenüber, blicken sich mit bösen Blicken an. Dann setzt es Hiebe.
So geht es eine Weile weiter. Dabei schenken sich die Fell-Feinde nichts. Mal bekommt Chase ordentlich auf die Schnauze, dann wieder Princess. Teilweise raufen und verfolgen sich die beiden Tiere auch.
Frieden ist bei ihnen also nirgends zu sehen, stattdessen ausgefahrene Krallen.
Die Sache scheint damit eindeutig: Diese zwei Katzen werden wohl keine Freunde mehr. Doch der Untertitel des Videos behauptet von Anfang an das Undenkbare.
Virales Instagram-Video zeigt ulkige Wendung zwischen den Katzen
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"Seht, wie sich meine Katzen ineinander verlieben", heißt es da. Wer das Video weiter schaut, wird wenige Sekunden später tatsächlich überrascht. Auf einmal liegen Chase und Princess friedlich nebeneinander, als sei nie etwas gewesen.
Doch es wird noch besser: Princess schmiegt sich auf einmal liebevoll an Chase an. Später leckt sie ihn sogar sauber, was der Kater sich nur allzu gern gefallen lässt.
Wie konnte es nur zu dieser Wendung kommen? Fifi scheint es zu wissen. Im Kommentar neben dem Video erklärt sie: "Manche nennen es Streiten, ich nenne es Flirten."
Demnach waren die ganzen Kabbeleien nur das Vorspiel für die "Liebesbeziehung" der Samtpfoten. Das kommt auf Instagram natürlich gut an.
Seit der Clip am 1. Mai veröffentlicht worden ist, hat er bereits 1,3 Millionen Klicks eingeheimst, dazu mehr als 100.000 Likes.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/dontstopmeowing