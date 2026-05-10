10.05.2026 19:43 Katzen kloppen sich ständig: Kuriose Wendung hat nur ihre Besitzerin kommen sehen

Sogar die überraschende Wendung zwischen ihrem Kater Chase und ihrer Katze Princess will Fifi Furrha aus Los Angeles vorausgeahnt haben.

Von Christian Norm

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Sie hat seit Jahren mehrere Katzen - und damit ein ziemlich gutes Gefühl entwickelt, was in den Tieren vor sich geht. Sogar die überraschende Wendung zwischen ihrem Kater Chase und ihrer Katze Princess will Fifi Furrha aus Los Angeles vorausgeahnt haben. In einem viralen Instagram-Video ist die kuriose Entwicklung der "Erzfeinde" zu sehen.

Princess (die Katze mit dem nahezu weißen Fell) und Kater Chase schenken sich zu Beginn des Videos nichts, teilen beide kräftig Hiebe aus. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/dontstopmeowing Die "Sprache", die in dem wenige Tage alten Clip "gesprochen" wird, könnte nicht deutlicher sein. Chase und Princess stehen sich darin gegenüber, blicken sich mit bösen Blicken an. Dann setzt es Hiebe. So geht es eine Weile weiter. Dabei schenken sich die Fell-Feinde nichts. Mal bekommt Chase ordentlich auf die Schnauze, dann wieder Princess. Teilweise raufen und verfolgen sich die beiden Tiere auch. Frieden ist bei ihnen also nirgends zu sehen, stattdessen ausgefahrene Krallen. Katzen Statt Leckerlis: Diese Katze hat einen ungewöhnlichen Lieblingssnack Die Sache scheint damit eindeutig: Diese zwei Katzen werden wohl keine Freunde mehr. Doch der Untertitel des Videos behauptet von Anfang an das Undenkbare.

Virales Instagram-Video zeigt ulkige Wendung zwischen den Katzen

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