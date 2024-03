Schüchterne Katzen sind verzweifelt: Keiner will Hedwig und Maya haben

Troisdorf - Immer wieder haben Tierheime damit zu kämpfen, dass es Tiere gibt, die niemand haben möchte. So auch die Mitarbeiter in Troisdorf, die aktuell zwei Katzen haben, die schlichtweg übersehen werden.

Allerdings freue sie sich auf Menschen, die viel Zeit für sie haben und sie nicht bedrängen. Zudem nehme sie gerne Kontakt in ihrem Tempo auf.

"Hedwig und Maya haben schon viele Menschen und noch mehr Katzen kommen und gehen sehen. Für die beiden hat sich bisher nichts ergeben 😔", beginnen die Pfleger des Tierheims ihren neuesten Instagram-Beitrag, mit dem sie auf die unbefriedigende Situation für das Miezen-Duo aufmerksam machen will.

Maya wurde 2022 geboren. © Tierheim Troisdorf

"Was sie aber haben: sie haben sich 🥰 sie sind richtig eng zusammengewachsen, kuscheln viel und beobachten gemeinsam, was so los ist", beschreiben die Mitarbeiter die beiden Schnurrer.

Dennoch sei es schwierig, ein neues zu Hause für die beiden zu finden, denn: "Eine schüchterne Katze hat’s oft schwer. Zwei schüchterne Katzen haben’s oft noch schwerer."

Doch die Pfleger des Heims haben Hoffnung, dass sich jemand für die beiden Miezen finden lässt. "Wir können euch nur Mut machen 🙏🏻 . Wir haben schon so viele tolle Nachrichten von Ehemaligen erhalten, die sich unheimlich gut entwickelt und auf einmal ihre schmusige Seite entdeckt haben🍀", führen die Mitarbeiter weiter aus.

Daher lasse man Hedwig und Maya durch das Internet fliegen, um die Menschen auf das süße Katzen-Duo aufmerksam zu machen. Was Ihr aber wissen solltet: Ein katzensicherer Balkon oder ein Garten wären ideal für die beiden.

Solltet Ihr also Interesse an den beiden Schnurrern haben, meldet Euch beim Tierheim in Troisdorf. Schreibt einfache eine E-Mail mit Eurer Telefonnummer und die Mitarbeiter des Heims werden sich bei Euch melden.