Verängstigt, aber liebenswert: Diese Katzenkinder suchen ein liebevolles Zuhause

Reichstädt - Noch leben diese vier schwarzen Katzenkinder im Tierheim Reichstädt - doch das soll sich bald ändern, denn sie sehnen sich nach einem liebevollen Zuhause.

Kornelia, Konrad, Karsten und Kerstin sind Menschen gegenüber noch sehr ängstlich. © Instagram/Screenshot/tierschutzverein_freital

Die Katzenkinder Kornelia, Konrad, Karsten und Kerstin wurden im Juni geboren und hatten von Anfang an einen schweren Start ins Leben, wie der Tierschutzverein Freital berichtet.

Denn bevor sie ins Tierheim kamen, erfuhren sie wenig Zuwendung, Sicherheit oder Vertrauen - Erfahrungen, die bei den kleinen Katzen Spuren hinterlassen haben.

Noch heute reagieren die Geschwister oft mit Angst. Sie flüchten, verstecken sich oder zittern, sobald Menschen ihnen nur zu nahekommen.

Umso wichtiger ist ihnen der Zusammenhalt untereinander: Gemeinsam spielen sie, kuscheln und geben sich Halt, wenn die Welt wieder zu überwältigend wird.

Deshalb wünscht sich das Tierheim, dass die Katzen paarweise vermittelt werden.