Verängstigt, aber liebenswert: Diese Katzenkinder suchen ein liebevolles Zuhause
Reichstädt - Noch leben diese vier schwarzen Katzenkinder im Tierheim Reichstädt - doch das soll sich bald ändern, denn sie sehnen sich nach einem liebevollen Zuhause.
Die Katzenkinder Kornelia, Konrad, Karsten und Kerstin wurden im Juni geboren und hatten von Anfang an einen schweren Start ins Leben, wie der Tierschutzverein Freital berichtet.
Denn bevor sie ins Tierheim kamen, erfuhren sie wenig Zuwendung, Sicherheit oder Vertrauen - Erfahrungen, die bei den kleinen Katzen Spuren hinterlassen haben.
Noch heute reagieren die Geschwister oft mit Angst. Sie flüchten, verstecken sich oder zittern, sobald Menschen ihnen nur zu nahekommen.
Umso wichtiger ist ihnen der Zusammenhalt untereinander: Gemeinsam spielen sie, kuscheln und geben sich Halt, wenn die Welt wieder zu überwältigend wird.
Deshalb wünscht sich das Tierheim, dass die Katzen paarweise vermittelt werden.
Die Katzenkinder sehnen sich nach einem liebevollen Zuhause
Die vier ängstlichen Katzenkinder suchen Menschen mit viel Geduld, Ruhe und einem großen Herzen. Sie brauchen Zeit, um Vertrauen aufzubauen - ohne Druck oder Zwang.
Für sie ist ein liebevolles Zuhause voller Sicherheit und Geborgenheit das Wichtigste.
Sobald sie bereit sind, sollten sie später auch die Möglichkeit bekommen, den Freigang zu genießen.
Mehr Informationen zu Kornelia, Konrad, Karsten und Kerstin sowie zur Vermittlung gibt es auf der Website des Tierheims Freital.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/tierschutzverein_freital, tierheim-freital.de