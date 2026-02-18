Mann will zur Arbeit gehen: Was seine Katze dann entscheidet, sorgt für Lachtränen

Eine orangefarbene Katze aus den USA, die ihren Besitzer davon abhalten will, die Wohnung zu verlassen, bringt das Netz zum Lachen.

Von Anne-Sophie Mielke

USA - Als würde es an manchen Tagen nicht schon genug Überwindung kosten, sich auf den Weg zur Arbeit zu machen, macht es dieser orange Kater aus den USA seinem Besitzer noch schwerer, das Haus zu verlassen. Sein Versuch, den Mann zum Bleiben zu überreden, ging im Internet viral.

Der Kater von Brandon will seinen Besitzer nicht gehen lassen. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/brandonnn00xx US-Amerikaner Brandon wusste offenbar schon, was passieren würde, wenn er am Morgen Richtung Haustür schreitet und zückte deshalb rechtzeitig seine Handykamera. Die nahm auf, wie Brandons orange Katze "Sebastian" sich bereits vor der Eingangstür der Wohnung positioniert hatte. "Er will mich nicht zur Arbeit gehen lassen", schrieb der Katzenpapa zu seinem Clip, der auf TikTok landete. Was das bedeutete, zeigten die nächsten Sequenzen im Video: Sobald Brandon die Türklinke in die Hand nahm, griff die Samtpfote regelrecht an und verbiss sich in dessen Arm. Auch der nächste Versuch, die Wohnung zu verlassen, scheiterte an der Entschlossenheit des Katers, Papa auf jeden Fall zum Bleiben zu bewegen. Um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, setzte das orange Tier dabei seine scharfen Krallen und spitzen Zähne ein. Anschließend probierte Sebastian, ob es wirksamer ist, sich am Bein seines Herrchens festzukrallen - während er zwischendurch lautstark seine Stimme einsetzte.

Hartnäckiger Kater = göttliche Fügung?