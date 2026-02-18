Mann will zur Arbeit gehen: Was seine Katze dann entscheidet, sorgt für Lachtränen
USA - Als würde es an manchen Tagen nicht schon genug Überwindung kosten, sich auf den Weg zur Arbeit zu machen, macht es dieser orange Kater aus den USA seinem Besitzer noch schwerer, das Haus zu verlassen. Sein Versuch, den Mann zum Bleiben zu überreden, ging im Internet viral.
US-Amerikaner Brandon wusste offenbar schon, was passieren würde, wenn er am Morgen Richtung Haustür schreitet und zückte deshalb rechtzeitig seine Handykamera. Die nahm auf, wie Brandons orange Katze "Sebastian" sich bereits vor der Eingangstür der Wohnung positioniert hatte. "Er will mich nicht zur Arbeit gehen lassen", schrieb der Katzenpapa zu seinem Clip, der auf TikTok landete.
Was das bedeutete, zeigten die nächsten Sequenzen im Video: Sobald Brandon die Türklinke in die Hand nahm, griff die Samtpfote regelrecht an und verbiss sich in dessen Arm. Auch der nächste Versuch, die Wohnung zu verlassen, scheiterte an der Entschlossenheit des Katers, Papa auf jeden Fall zum Bleiben zu bewegen. Um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, setzte das orange Tier dabei seine scharfen Krallen und spitzen Zähne ein.
Anschließend probierte Sebastian, ob es wirksamer ist, sich am Bein seines Herrchens festzukrallen - während er zwischendurch lautstark seine Stimme einsetzte.
Hartnäckiger Kater = göttliche Fügung?
Man kann wirklich sagen, dass der Kater alle Register gezogen hat, um Brandon davon zu überzeugen, heute die Arbeit lieber sausen zu lassen.
Auf TikTok wurde der Clip des Katzenhalters beinahe 6 Millionen Mal angesehen. Und die Zuschauer sind in diesem Sachverhalt ganz klar auf Sebastians Seite: "Ich wünschte, ich hätte jemanden, der mich so sehr liebt", schreibt ein User. Ein anderer rät: "Ich würde das meinem Chef schicken und zu Hause bleiben 😂 😭😭"
Einige Zuschauer sind sich zudem sicher, dass die Fellnase sich nicht grundlos so hartnäckig zeigte. Manche kommentieren, dass der Kater Brandon eventuell vor etwas gerettet habe, indem er ihn einige Sekunden zurückgehalten hat. Sie verweisen dabei auf die Theorie vom "verbrannten Toast". Anhänger glauben, dass manche kleine Unannehmlichkeiten eigentlich göttliche Fügung waren, welche die Person vor einer Katastrophe bewahrt haben.
Währenddessen machen sich andere Nutzer Sorgen, dass Sebastian einfach nur Angst davor hat, allein zu sein, und betteln Brandon an, sich eine weitere Katze zuzulegen.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/brandonnn00xx