Mann will zur Arbeit gehen: Was seine Katze dann entscheidet, sorgt für Lachtränen

Eine orangefarbene Katze aus den USA, die ihren Besitzer davon abhalten will, die Wohnung zu verlassen, bringt das Netz zum Lachen.

Von Anne-Sophie Mielke

USA - Als würde es an manchen Tagen nicht schon genug Überwindung kosten, sich auf den Weg zur Arbeit zu machen, macht es dieser orange Kater aus den USA seinem Besitzer noch schwerer, das Haus zu verlassen. Sein Versuch, den Mann zum Bleiben zu überreden, ging im Internet viral.

Der Kater von Brandon will seinen Besitzer nicht gehen lassen.
Der Kater von Brandon will seinen Besitzer nicht gehen lassen.  © Bildmontage/Screenshot/TikTok/brandonnn00xx

US-Amerikaner Brandon wusste offenbar schon, was passieren würde, wenn er am Morgen Richtung Haustür schreitet und zückte deshalb rechtzeitig seine Handykamera. Die nahm auf, wie Brandons orange Katze "Sebastian" sich bereits vor der Eingangstür der Wohnung positioniert hatte. "Er will mich nicht zur Arbeit gehen lassen", schrieb der Katzenpapa zu seinem Clip, der auf TikTok landete.

Was das bedeutete, zeigten die nächsten Sequenzen im Video: Sobald Brandon die Türklinke in die Hand nahm, griff die Samtpfote regelrecht an und verbiss sich in dessen Arm. Auch der nächste Versuch, die Wohnung zu verlassen, scheiterte an der Entschlossenheit des Katers, Papa auf jeden Fall zum Bleiben zu bewegen. Um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, setzte das orange Tier dabei seine scharfen Krallen und spitzen Zähne ein.

Anschließend probierte Sebastian, ob es wirksamer ist, sich am Bein seines Herrchens festzukrallen - während er zwischendurch lautstark seine Stimme einsetzte.

Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.

Hartnäckiger Kater = göttliche Fügung?

Um ihn vom Verlassen der Wohnung abzuhalten, klammert sich die Samtpfote an die Arme und Beine des Mannes.
Um ihn vom Verlassen der Wohnung abzuhalten, klammert sich die Samtpfote an die Arme und Beine des Mannes.  © Bildmontage/Screenshot/TikTok/brandonnn00xx

Man kann wirklich sagen, dass der Kater alle Register gezogen hat, um Brandon davon zu überzeugen, heute die Arbeit lieber sausen zu lassen.

Auf TikTok wurde der Clip des Katzenhalters beinahe 6 Millionen Mal angesehen. Und die Zuschauer sind in diesem Sachverhalt ganz klar auf Sebastians Seite: "Ich wünschte, ich hätte jemanden, der mich so sehr liebt", schreibt ein User. Ein anderer rät: "Ich würde das meinem Chef schicken und zu Hause bleiben 😂 😭😭"

Einige Zuschauer sind sich zudem sicher, dass die Fellnase sich nicht grundlos so hartnäckig zeigte. Manche kommentieren, dass der Kater Brandon eventuell vor etwas gerettet habe, indem er ihn einige Sekunden zurückgehalten hat. Sie verweisen dabei auf die Theorie vom "verbrannten Toast". Anhänger glauben, dass manche kleine Unannehmlichkeiten eigentlich göttliche Fügung waren, welche die Person vor einer Katastrophe bewahrt haben.

Alles schien perfekt, doch dann brach die Welt dieses süßen Duos zusammen
Katzen Alles schien perfekt, doch dann brach die Welt dieses süßen Duos zusammen

Währenddessen machen sich andere Nutzer Sorgen, dass Sebastian einfach nur Angst davor hat, allein zu sein, und betteln Brandon an, sich eine weitere Katze zuzulegen.

Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/brandonnn00xx

Mehr zum Thema Katzen: