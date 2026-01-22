Verwöhnprogramm gewünscht! Katzen-Opi Erwin sehnt sich nach einem gemütlichen Zuhause
Eilenburg - Das Tierheim Eilenburg sucht derzeit dringlich nach einem neuen Zuhause für seinen Katzen-Senior Erwin.
Zuckersüß, verschmust und einfach zum Knuddeln: Das ist Katzen-Opi Erwin! Dass er schon etwas mehr Jahre auf seinem Katzenbuckel hat, als die anderen Tierheimbewohner, mag man ihm zwar ansehen, doch macht ihn sein Alter nicht weniger liebenswert als manches Kitten.
Um das zu beweisen, posteten die Eilenburger ein Video der Samtpfote, das zeigt, wie sehr Erwin seine Streicheleinheiten liebt. Ruhig, geduldig und absolut tiefenentspannt freut er sich darin über die Nähe seiner Zweibeiner.
"Wenn es nach uns gehen würde, würden wir euch ständig Videos von Erwin zeigen. Unser Opi ist einfach so zuckersüß – am liebsten würden wir den ganzen Tag bei ihm sitzen, kuscheln und seine Nähe genießen", schreiben die Helfer über ihren Schützling.
Für Erwin suchen sie unbedingt ein Zuhause, in dem er die volle Portion Zuneigung bekommt, die er sich so sehnlichst wünscht. Allerdings habe sich bisher leider noch niemand für ihn gemeldet. "Das macht uns traurig, aber aufgeben kommt für uns nicht infrage", so die Tierfreunde. "Erwin hat es so sehr verdient, noch einmal anzukommen und Geborgenheit zu erleben"
Solltet Ihr bereit sein, Erwin noch eine Chance und einen schönen Lebensabend zu schenken, meldet Euch via Facebook beim Tierheim Eilenburg.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Tierheim Eilenburg