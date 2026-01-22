Verwöhnprogramm gewünscht! Katzen-Opi Erwin sehnt sich nach einem gemütlichen Zuhause

Eilenburg - Das Tierheim Eilenburg sucht derzeit dringlich nach einem neuen Zuhause für seinen Katzen-Senior Erwin.

Verschmust und absolut liebenswert: Katzen-Opi Erwin würde am liebsten den ganzen Tag gestreichelt werden. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Eilenburg

Zuckersüß, verschmust und einfach zum Knuddeln: Das ist Katzen-Opi Erwin! Dass er schon etwas mehr Jahre auf seinem Katzenbuckel hat, als die anderen Tierheimbewohner, mag man ihm zwar ansehen, doch macht ihn sein Alter nicht weniger liebenswert als manches Kitten.

Um das zu beweisen, posteten die Eilenburger ein Video der Samtpfote, das zeigt, wie sehr Erwin seine Streicheleinheiten liebt. Ruhig, geduldig und absolut tiefenentspannt freut er sich darin über die Nähe seiner Zweibeiner.

"Wenn es nach uns gehen würde, würden wir euch ständig Videos von Erwin zeigen. Unser Opi ist einfach so zuckersüß – am liebsten würden wir den ganzen Tag bei ihm sitzen, kuscheln und seine Nähe genießen", schreiben die Helfer über ihren Schützling.